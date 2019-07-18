研調：照明LED難獲利 廠商搶攻Mini LED市場

2019-07-18 19:16 中央社 台北18日電



市場研究機構TrendForce今天表示，由於廠商獲利空間遭壓縮，照明用LED封裝價格跌幅放緩，多數廠商已積極開發新業務，例如Mini LED（次毫米發光二極體），藉此進入顯示領域。

根據TrendForce旗下LED研究（LEDinside）最新「2019中國LED晶片與封裝產業市場報告」，受到全球經濟景氣下滑以及美中貿易衝突影響，全球LED照明市場成長速度明顯放緩，連帶使得應用在照明領域的LED封裝產值受到影響。

報告指出，2018年中國通用照明LED封裝市場規模為52億美元（約新台幣1616億元），2018年到2023年的年複合成長率僅3%，成長速度明顯下滑。

TrendForce分析師王婷表示，一線品牌的LED晶片價格下跌幅度有限，但LED封裝廠商獲利空間已經很小，在成本無法縮減的情況下，多數封裝廠商不願意繼續以殺價競爭的方式搶奪市占，並同時降低稼動率以減少庫存壓力。

TrendForce指出，全球LED封裝廠商的獲利能力正在下滑，雖然降幅沒有晶片廠商那麼大，但是企業的獲利空間持續被壓縮。從中國封裝企業已公布的近期財務資料來看，產業平均毛利率約20%到25%，其中照明類LED毛利率偏低、長期處於10%到15%，照明LED市場的獲利空間低於產業平均水準。

根據TrendForce觀察，對於多數封裝廠商而言，照明LED業務已經不是貢獻獲利的主要推手，由於市場規模成長速度下降，導致以低價換取訂單的效果已經不明顯，因為競爭對手也會跟著降價維持市占率。

TrendForce也發現，大多數廠商反而更願意開發新的業務，例如Mini LED顯示市場，包含中國LED封裝廠鴻利智匯和兆馳股份等許多廠商，都藉此機會進入顯示領域。