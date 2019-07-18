穩穩守住1兆美元 微軟市值憑什麼稱冠科技股？

2019-07-18 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



一年前，市場還在激辯哪一家公司的市值能率先突破1兆美元，當時辯論焦點集中在iPhone製造商蘋果和電商巨人亞馬遜身上。結果是由蘋果拔得頭籌，而亞馬遜也曾多次挑戰這個關卡，但至17日收盤止還差200億美元方能達陣。

然而，目前美國唯一市值超過1兆美元的企業既不是蘋果，也不是亞馬遜，而是軟體巨人微軟，且微軟已保住這個頭銜一個多月了。

微軟年營收達1,100億美元，明年可望成長至1,250億美元；年度獲利300億美元，明年可望增至350億美元。相形之下，Google母公司Alphabet年營收1,100億美元，明年料將躍上1,300億美元，年度獲利則可望從300億美元擴大到320億美元。

兩者相較，除了微軟營收成長較快而Alphabet獲利成長較快之外，看來相當類似。但為何微軟市值破兆，而Alphabet市值仍不到8,000億美元？

財經新聞網站MarketWatch指出，這是因為在美國其他科技公司成長趨緩並遭監管當局關切之際，微軟憑著廣大的事業基礎，營收與獲利仍能持續穩健成長，看來像是科技業風暴中平靜的綠洲。

反觀其他科技大咖情勢就沒這麼好。例如，亞馬遜去年獲利達100億美元，創新高紀錄，但此數只達到微軟淨利三分之一的水準而已，未來獲利能否進一步衝高，端視執行長貝佐斯能否節制支出而定。蘋果的營收和獲利表現雖令其他企業稱羨，但今年營收和獲利數字卻可能雙雙下滑。

再看Google和臉書，多年來這兩家公司在科技業一向以高成長著稱。然而，Google上季卻意外呈現成長下滑，拖累股價重挫，以致市值落後微軟的差距擴大。臉書儘管成長持續不輟，但正花大錢在員工身上並繳高額罰金給政府，而且仍置身於隱私、假新聞等爭議風暴的中心，讓持有臉書股票的投資人擔驚受怕，不知地雷何時引爆。

此刻，臉書、亞馬遜、蘋果和Google這四家大型科技公司都面臨反托辣斯調查，而微軟早在20年前就打過這場仗了。此外，微軟的雲端產品「Azure」正簽下多筆大合約，比其他公司更能挑戰亞馬遜網路服務（AWS）；微軟傳統的軟體和遊戲事業也已注入新生命。