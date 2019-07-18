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日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

日經：宣布或考慮將生產移出中國的企業已逾50家

2019-07-18 17:29經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國對中國發動貿易戰已逾一年，日經新聞研究發現，包括蘋果和任天堂在內，已有逾50家全球企業宣布、或考慮計劃將生產移出中國，且不只有外國企業，也包括許多中國業者，像是製造個人電腦、智慧手機和其他電子產品的廠商。

夏普旗下個人電腦（PC）公司Dynabook正在考慮將輸往美國的筆記型電腦生產移往越南的新工廠，約占整體筆電產量10%。執行長覺道清文（Kiyofumi Kakudo）說：「我們需要能夠避免關稅風險和符合美國政府採購資格的永久措施。」「雖然美國的第四輪關稅已暫緩實施，但我們無法知道未來會發生什麼事，以及何時會發生什麼事。」

蘋果已要求主要供應商考慮將iPhone的15%至30%產量移出中國。日經新聞17日才報導，蘋果將在越南開始AirPods無線耳機的試產。這種試產的目的通常都是為了日後量產。

美國PC大廠惠普（HP）和戴爾（Dell）也正在考慮將30%在中國的筆電產量移到東南亞和其他地方。日本遊戲大廠任天堂也將把部分遊戲機Switch的生產從中國移至越南。

這些動作產生了一項疑慮，那就是可能擠壓到中國的就業和消費。為了盡量減少這種打擊，北京當局正在對外國企業提供許多禮遇。

電動車大廠特斯拉是接受到中國政府這種禮遇的一大廠商。該公司正在將生產設備搬進上海郊區的新工廠，最快下個月就要開始為生產線雇用員工。外界一般認為，該公司一定得到了當地政府在確保土地和貸款上的極高優惠。

自從2018年與美國的貿易緊張升溫，中國已逐漸對外國企業開放。據中國商務部數據，今年上半年外國對中國的直接投資，比去年同期增加3.5%至約707億美元。

中國上月底宣布將放寬七個領域的外國投資限制，包括石油和天然氣領域。該國也正在致力推動開放金融業的計畫。不過，這些努力是否足以抵銷貿易戰的衝擊並不清楚。

美中貿易爭端的影響已開始展現在商品和資本的流動上。在今年頭五個月，中國出口至美國的產品總價值下滑了12%，而從台灣、印度和越南出口的產品則增長兩位數。為了迴避美國關稅而進行的「洗產地」行為也逐漸增加。

鑒於貿易衝突的可能繼續僵持，許多公司開始選擇兩方下注，一邊尋找輸美產品的替代生產地點，一邊繼續為中國市場維持中國工廠的營運。因此，許多製造商被迫建立了雙重供應鏈：一個為中國，一個為其他市場，提高了成本並減少獲利。

日本經濟研究所資深經濟學家三浦有史表示：「全球市場分裂成中國和非中國市場的可能性正在升高。」美中經濟「脫鉤」（Decoupling）是真的有其可能性。

除了升高的成本外，企業也將可能面對全球經濟脫鉤下的產能過剩。

台灣PC代工廠廣達電腦準備將部分營運搬回台灣，但卻預料與客戶企業間為了遷移成本而做的談判會很困難。廣達執行長林百里表示，公司無法在獲利率已經很低的情況下承受進一步的下滑。

另外一家已將輸美產品生產移往東南亞的日本機械廠商主管則說，因為新產地沒有像中國一樣密集的供應鏈，「我們只能選擇從中國進口零件或建立新的採購網，但不管哪種情況，成本都將提升」。

美中貿易戰開戰一年，日經新聞研究發現，已有逾50家外國和中國當地廠商宣布或考慮將...
美中貿易戰開戰一年，日經新聞研究發現，已有逾50家外國和中國當地廠商宣布或考慮將生產移出中國。路透
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