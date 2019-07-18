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亞銀維持開發中亞洲成長展望 台灣今明年成長預測不變

2019-07-18 17:23經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

亞洲開發銀行（ADB）18日發布「亞洲開發展望補充報告」說，儘管美中貿易戰使全球經濟籠罩烏雲，但在國內需求支持下，開發中亞洲仍將維持強勁但逐漸緩和的成長，因此維持對此地區今明兩年的成長預測。

亞銀在報告中說，預期涵蓋亞太地區45國的開發中亞洲今明兩年仍將成長5.7%及5.6%，與4月的預測相同，但略低於去年的5.9%成長率。若不計香港、中國、台灣、南韓及新加坡等新興工業化經濟體，該地區今年的成長展望由6.2%下修至6.1%，明年維持6.1%不變。

亞銀首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）表示：「即使貿易衝突持續，這個區域仍準備維持強勁但逐漸緩和的成長。」「然而，在全球兩大經濟體達成協議之前，不確定性將持續影響此區域的前景。」

亞銀也維持對台灣今明兩年的成長預測不變，分別是2.2%及2.0%。但台灣成長展望易受美中貿易衝突影響，尤其是若兩國貿易戰升溫。亞銀說，台灣今年第1季較去年同季成長1.7%，接近去年第4季的1.8%，但遠低於去年全年的2.6%。政府的基建開發計畫協助資本形成總額對成長貢獻1.5個百分點，而公共投資將繼續支持擴張。

雖然中國第2季經濟成長率趨緩至6.2%，但亞銀仍維持對中國今明兩年的成長預測不變，分別是6.3%及6.1%，並表示，中國政府的政策支持應能抵銷逐漸疲軟的國內成長及外部需求。但亞銀下修對印度今明兩年的成長預測，由4月預估的7.2%及7.3%降為7.0%及7.2%。

亞銀並以油價上漲為由上修了開發中亞洲今明兩年的通膨預測平均值，由4月預估的兩年均為2.5%，上調至兩年均為2.6%。

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