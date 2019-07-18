影／馬斯克新創「生物駭客」企業 盼在人腦內植晶片

2019-07-18 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）16日在舊金山，公布旗下神祕新創企業「Neuralink」在連結人腦和電腦的介面研發成果，有望在2020年開始人體測試。

馬斯克和「Neuralink」團隊在16日發表會上，展示初版人腦界面晶片，透過寬度僅4至6微米，相當於人類髮絲1/10的細線連接人腦。

這個人腦晶片將由暱稱「縫紉機」的精密神經手術機器人，以微創手術方式將細線「縫」入腦內。每一個晶片可以無線連接到耳朵後面的一個可穿戴、拆卸和升級的設備，甚至還可以與手機連線。馬克斯說：「植入不會很麻煩，且將運作順暢，還有無線功能」。

將外部裝置植入人體，藉此改善、增強人體機能的行為，通稱為「生物駭客」（Biohacking）。

目前，「Neuralink」初步目標聚焦在幫助腦部疾病和癱瘓病人，希望能藉由植入晶片，讓人用意念執行操作各種裝置。馬斯克表示，「這具有龐大潛力。我們希望明年底前能讓一名病患安裝」。