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IMF：以基本面來看 美元被高估6%至12%

2019-07-18 16:44經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

路透報導，國際貨幣基金（IMF）18日發布年度報告指出，以近期經濟基本面衡量，美元匯價被高估了6%至12%，而歐元、日圓和中國人民幣目前匯價大致與其基本面相符。

IMF對美國總統川普用關稅解決貿易失衡的做法不以為然，但IMF評估美元匯價被高估的看法則與川普相似，這可能給川普更多理由抱怨美元太強勢、妨礙美國出口。

川普之前砲轟歐洲和中國藉政策促使歐元和人民幣對美元貶值。

IMF說，歐元目前價位就歐元區整體來看是合宜的，但若以區內最大經濟體德國的基本面來看，則歐元實質有效匯率被低估8%至18%，因為德國經常帳順差甚高。

此外，中國人民幣匯率與其基本面大致相符，但IMF的模型顯示，若就偏好的政策來檢視，則人民幣匯率呈現被低估11.5%到被高估8.5%不等的差異，反映北京政策展望的不確定因素。

IMF這份「對外部門報告」每年發布一次，評估主要經濟體的匯率、對外順差及逆差情勢。最新報告顯示，目前歐元區和新加坡等已開發經濟體大致仍呈現經常帳順差，而美國、英國和一些新興市場經濟體則仍擺脫不了逆差的糾纏。

IMF曾警告，美中貿易戰可能導致全球經濟明年付出大約4,550億美元的代價，反映兩國的貿易政策行動正壓抑全球貿易流動、打擊信心並擾亂投資，卻無助於矯正貿易失衡，至少目前為止情況是如此。

IMF指出，出現對外順差或逆差的國家要矯正貿易失衡，正確做法應該是努力重振自由化，並強化已行之75年、奠基於規則的多邊貿易體系，而不是採取以牙還牙互祭關稅的手段。

國際貨幣基金（IMF）評估，以近期經濟基本面衡量，美元匯價被高估6%至12%。美...
國際貨幣基金（IMF）評估，以近期經濟基本面衡量，美元匯價被高估6%至12%。美聯社
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