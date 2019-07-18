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「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 恐逾十人罹難

2019-07-18 12:46聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本時間上午10點35分左右，位於京都市伏見區的「京都動畫(Kyoto Anim...
日本時間上午10點35分左右，位於京都市伏見區的「京都動畫(Kyoto Animation)」第1製作所冒出煙霧。 圖／美聯社
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日本時間上午10點35分左右，位於京都市伏見區的「京都動畫(Kyoto Animation)」第1製作所冒出煙霧。NHK等報導，京都府警抓住1名疑似縱火男子，據現場目擊情報指出，該男子在類似汽油的物品上點火時，還口中叨念著「去死」。

據京都市消防局表示，現場確認傷者超過30人、至少10人重傷意識不明，至下午1時為止，一人死亡。此外還有20多人行蹤無法確認，不排除可能還在建築物內。府警在現場逮報疑似縱火的41歲男子，男子自己也有受傷，他向警方坦承是自己放的火，府警正依縱火事件進行調查。

起火建築為鐵骨構造的三層建築，面積約700平方公尺，火勢1樓延燒至三樓。附近居民聽到爆炸聲，看到黑煙竄出，並聽到呼救的聲音，趕緊通報警消。

京都動畫以製作「K-ON！輕音部」、「涼宮春日的憂鬱」等作品為人所知。

根據產經新聞下午2時的更新資訊，目前在建物一樓發現倒臥者已確認死亡；又在二樓發現倒臥在地且無法搬送者約10人，研判死亡的可能性非常高。火災當時整棟建物內約有60名員工，府警還在確認有沒有其他來不及逃生的人。

日本時間上午10點35分左右，位於京都市伏見區的「京都動畫(Kyoto Anim...
日本時間上午10點35分左右，位於京都市伏見區的「京都動畫(Kyoto Animation)」第1製作所冒出煙霧。 圖／美聯社
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【中央社／東京18日綜合外電報導】

日本動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室疑遭縱火，目前已知近40人受傷，其中10人重傷意識不清。警方表示，也接獲數人罹難的消息，正在進一步確認詳情。

京都市消防局表示，日本時間上午10時30分過後，「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室發生火災。「京都動畫」總公司位於京都府宇治市。

京都府警察本部表示，一名男子在現場潑灑像汽油般的液體被懷疑涉嫌縱火，已遭警方拘留。

日本朝日新聞報導，這起火警目前傳出已有數人不幸罹難，警方正在進一步確認。

京都市消防局表示，送醫傷患約38人，其中10人重傷、10人傷勢中等，另有18人受到輕傷。

這場火警現場位於京阪電鐵宇治線六地藏站北方約100公尺的住宅區內，警消共出動35輛消防車及救護車，還有消防直升機前往現場滅火。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，目前接獲有數人不幸罹難的消息，但詳情並不清楚。警方已拘捕一名在現場潑灑類似汽油液體的40多歲男子，正以涉嫌縱火進行調查。

從消防單位在日本時間上午10時30分過後接獲火災通報前往滅火，一直到中午12時30分為止，火勢仍在延燒。

「京都動畫」曾製作「吹響吧！上低音號」、「K-ON！輕音部」等動畫。

京都建築縱火
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