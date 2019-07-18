「客戶」安全疑慮 美無人機技術供應商終止與大疆合作

2019-07-18 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國無人機技術供應商Cape Productions表示，基於安全疑慮，將終止與中國無人機製造商大疆（DJI）合作，這是科技公司受到美中關係惡化衝擊的最新一例。

大疆在美國無人機市場的主導地位，早已引發疑慮。美國軍方曾在2017年對大疆無人機的網路安全問題示警，美國國土安全部（DHS）也警告，中國製造的無人機，會把大量敏感飛行數據和影像傳回中國。

Cape Productions向美國及其他幾個國家的執法與公共安全機構提供無人機技術，多數客戶使用這些工具來遠程操控小型飛行器，對可能發生的事件或犯罪現場進行監控。

該公司執行長Chris Rittler證實：「來自不同聯邦機構的聲明，已引起合作夥伴和潛在客戶的關切。」他拒絕透露哪些客戶對中國設備表示關切，並說過去幾個月來美中地緣政治衝突加劇並不是決定與大疆停止合作的主要因素。

Cape Productions已通知客戶，將停止銷售與中國製造無人機相容的軟體。這對大疆是一大打擊，該公司是全球最大無人機製造商，多年來一直設法消除對其產品被用於間諜活動的疑慮，並稱對該公司的指控是為了打壓來自中國的競爭。

另一方面，把中國產無人機列入黑名單，至少在短期內會使Cape的業務面臨風險。目前，使用商用Cape軟體的每一架無人機都產自大疆。該公司拒絕透露具體數量，僅表示飛行數量超過150,000次。