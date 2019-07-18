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嗆韓國瑜罵小英 他開金口就能衝民調 這次瞄準了…

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28聯合報 記者季晶晶╱即時報導

全美房地產經紀人協會數據顯示，2018年4月至2019年3月之間，外國買家購買美...
全美房地產經紀人協會數據顯示，2018年4月至2019年3月之間，外國買家購買美國房產的金額比一年前銳減36％。法新社
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美國財經網站CNBC報導，美國房市遭遇挑戰加上中國政府加強貨幣管制，造成外國人對美國房地產的需求嚴重下滑。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）的數據，2018年4月至2019年3月之間，外國買家購買房產的金額比一年前大減36％。出現降幅是因為購買數量和平均成交價雙雙下滑。外國人買了18萬3100筆美國房產，總值約779億美元，遠低於去年同期的26萬6800筆房產，價值1210億美元。

這些外國買家支付的成交價中位數是28萬600美元，高於全部買家的25萬9600美元，但不如他們前一年的29萬400美元。

全美房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯．遠（Lawrence Yun，譯音）說：「有許多因素匯聚---- 海外經濟增長放緩、中國資本管制趨嚴、美元走強，以及待售房屋不多----導致外國買家減少。然而，減幅相當驚人，意味對在美置產的信心降低。」

中國人連續第七年成為最大買家，購入估計總值約134億美元的住宅，遠高於第二名加拿大的80億美元，然而金額已比前12個月銳減56%，相對而言，減幅為所有外國買家中最大。

2019年中國經濟成長放緩至6.3％，低於上次2017年買家調查時的6.9％。在此同時，中國政府也加強管控購買國外房產的現金外流。當前的政治氣候可能也讓中國人不想買美國房地產。

今年首季，中國買家在海外購房網站「居外網」（Juwai.com）查詢美國房地產的次數比一年前減少27.5%，而前五季中有四季出現減幅。

Juwai.com執行長羅雪欣表示：「我們稱之為川普效應，反中政治語言、打壓簽證，當然還有加徵關稅的混合性影響。川普效應削弱了中國人對美國房產產生需求的主要驅動因素，包括為在美留學的學生買房，以及美國是安全投資的聲譽。」

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