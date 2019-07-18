需求疲軟前景打壓油價 美元走貶助金價上揚

2019-07-18 07:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三挫跌逾1%，因上周美國成品油庫存大幅增加。金價周三上漲，因美國房市數據不如預期，令美元走低。

布蘭特原油期貨下跌0.69美元或1.1%，結算價報每桶63.66美元。西德州原油期貨下跌0.84美元或1.5%，結算價報每桶56.78美元。

美國能源資署（EIA）周三公布的數據顯示，上周原油庫存降幅大於預期，但成品油庫存大量增加，拖累油價。

德國商業銀行石油分析師Carsten Fritsch表示，成品油庫存大幅成長，反映需求疲軟。

金價周三上漲逾1%，因美國6月新屋開工數連續第二個月下滑，市場對聯準會（Fed）降息的預期升高，拖累美元走低。對全球經濟成長的疑慮，也支撐金價。

黃金現貨上漲1.2%，報每英兩1,422.20美元。美國黃金期貨收漲0.9%，結算價報每英兩1,423.30美元。

美元下滑，令黃金對持有其他貨幣的投資人而言更便宜。RJO Futures資深大宗商品策略師Phillip Streible表示，Fed打算降息，就是美元指數下跌的原因。數據顯示經濟成長正在放緩，房市降溫緩，Fed極有可能採取激進的降息立場。

CME Group的FedWatch工具顯示，美國利率期貨走勢反映，月底降息50個基點的機率升高至35%。