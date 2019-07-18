美元下滑 市場聚焦美中貿易局勢和Fed降息前景

2019-07-18 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌多數主要貨幣周三走軟，主因美債殖利率下滑，市場預期美國聯準會（Fed）即將降息，美元回吐前一天因零售銷售數據優於預期帶來的部分漲幅。

DXY美元指數下跌0.20%，報97.204。

白宮是否會採取行動削弱美元的不確定性，也拖累美元。美國總統川普上周表示，美國應該回應中國和歐洲的匯率操縱遊戲。

TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示，市場消化降息令美元承壓。另外，每當總統評論美元需要走軟時，美元就會面臨壓力。

國際貨幣基金組織（IMF）周三表示，以短期經濟基本面來說，美元被高估6%至12%，而歐元、日圓和人民幣匯率與基本面相符。

英鎊兌美元稍早觸及27個月低點1.2382美元，因市場對無協議脫歐的疑慮升高。歐元兌美元觸及一周低點，之後反彈0.10%至1.1223美元，因投資人預期歐洲央行（ECB）將放寬貨幣政策。

美元自6月底以來走強，因美國就業、通膨和零售銷售數據優於預期。Fed最新褐皮書顯示，美國創紀錄的經濟擴張仍未受到貿易爭端風險的影響。但Fed官員示意，7月底可能降息以抵銷貿易緊張局勢和物價上漲乏力的風險，限制了美元的漲幅。