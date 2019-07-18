貿易戰疑慮未除、企業財報好壞參半 美股走低

2019-07-18 07:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三收跌，投資人對美中貿易局勢感到不安，同時也在評估好壞參半的企業財報，市場擔心美中貿易戰可能損及企業獲利。

道瓊工業指數收跌115.78點或0.42%，至27,219.85點；標普500指數收跌19.62點或0.65%，至2,984.42點；那斯達克指數下跌37.59點或0.46%，至8,185.21點。

鐵路貨運公司CSX股價暴跌10.3%，創2008年以來最大單日跌幅，也拖累標普500指數。貿易緊張局勢導致2019年上半年卡車和鐵路貨運量下降，CSX上季獲利不如預期，並下調全年營收預估。

聯準會（Fed）褐皮書指出，運輸和製造業面臨貿易相關的壓力。聯合太平洋集團和擁有BNSF Railway的波克夏公司也拖累標普500指數。聯合太平洋集團股價重挫6.1%。

標普工業指數挫跌2.2%，在標普500指數11個主要板塊中跌幅最大。

Williams Capital Group美國股票交易主管Stephen Carl表示：「貿易疑慮產生巨大的負面影響，更高的關稅將使成本升高。」

美國總統川普表示可能對中國徵收更多關稅後，市場情緒明顯受到打壓，股市從紀錄高位回落。不過，貿易相關疑慮也支撐Fed降息預期。在

QMA投資組合經理兼董事總經理Ed Campbell說：「對降息的預期推動美股在過去一周創下新高，Fed也表示，貿易方面的不確定性降息是他們願意降息的原因之一。」