無畏貿易戰或衰退 這3公司可望立於不敗之地

2019-07-17 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



在美中貿易戰懸而未解、世界經濟展望也混沌不明之際，投資觸角遍及全球的基金經理人該如何趨吉避凶？

美國Chautauqua資本管理公司基金經理人貝特納（Brian Beitner）認為，答案是避免依據美中貿易談判有好結果的假設來做投資決定。

貝特納接受財經新聞網站MarketWatch訪問時表示，美中貿易談判未必會產生好結果，而已開發國家債台高築和利率極低「令人憂慮」。在這種情況下，宜挑選商業模式禁得起考驗、在貿易衝突拖長或經濟陷入衰退時仍能掌握優勢的公司。

他舉例說， 荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）、瑞士軟體公司坦密諾斯（Temenos）和中國電動車廠商比亞迪（BYD），就符合條件。

貝特納表示，他選股時最青睞「憑商業模式優勢在成長快速產業具有支配地位，且能產生龐大財富」的企業，艾司摩爾正是代表公司。艾斯摩爾在晶片微影設備市場享有優勢，客戶包括台積電、三星、英特爾和其他電腦晶片製造商。

他指出，艾司摩爾對其客戶的事業至關緊要，而基於這種「任務攸關性」，無論貿易衝突或地緣政治緊張情勢如何「都會有訂單」，不論客戶是來自台灣、美國或中國。

駿利亨德森基金經理人馬里斯（George Maris）也認為，儘管半導體股每每在景氣淡季時失寵，艾司摩爾是一檔良好的長期投資標的。

貝特納也看好軟體商坦密諾斯，因為在主要市場歐洲的成長空間仍大，從資料輸入到法規遵循仍有許多任務要處理，在美國和亞洲的事業也蒸蒸日上。 他指出，坦密諾斯靠現有客戶增購產品或模組，帶進約70%的新銷售進帳。

貝特納預期，坦密諾斯在雲端即時處理和顧客介面系統方面，可望持續享有強勁的成長，因為「潛在顧客明白，若不用他們的軟體，就會陷入競爭劣勢」。

第三個例子是比亞迪，是中國電動車、電動巴士和電池製造商。

貝特納表示，他曾「斷斷續續」持有比亞迪股票，但認為現在長期投資機會已浮現。他說，儘管過去一年半來中國車市整體銷售「很糟而且每況愈下」，當地的電動車銷售卻持續成長，而且拜當局大舉投資改善基礎建設之賜，中國大陸「許多地方的道路系統比美國還強」。

他並指出，中國政府推動「2025中國製造」計畫，力圖成為電動車市場支配者。