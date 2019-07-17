沙國將開放商店24小時營業

2019-07-17 23:28 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



沙烏地阿拉伯政府宣布將開放部分商家可24小時營業。但對於政府是否取消伊斯蘭教每日五次禱告時店家須關門的規定，這份聲明也引發困惑。

沙國官媒沙烏地通訊社表示，內閣16日決議，允許商店與餐廳業者只要繳納一筆費用，便能全日營業。城鄉事務部將決定收取多少費用以及哪些商業活動受影響。

利雅德金融服務公司Al Rajhi Capital研究主管阿勒蘇戴里說，「這是個正面消息，我預期這將增加消費、並創造就業。」「速食餐館、咖啡業者、與電影業者將是主要受惠者。」

這項允許店家全日營業的決議，受到許多人歡迎，因為沙國社會的生活作息日益延後，目前商家卻在午夜前後便結束營業。但此決議仍引發困惑，沙國是否真會取消商店須在禱告時關門的強制規定。

過去一年來，利雅德許多商家和餐廳業者，已不再嚴守禱告時須關門的規定，反而偷偷不將門鎖上，或光明正大地把客人從側門帶進店內。

過去兩年來，政府解除了禁止婦女開車的法令、允許電影院開業、甚至在這個過去幾乎無法在公共場合聽到音樂的國家，贊助有女性表演者的演唱會。

然而，這些改變雖非毫無爭議，但保守陣營的反對聲量卻已轉弱，部分原因是政府祭出政治審查、扣押數十名國內批評者，造成國內瀰漫恐懼氛圍。

商家在禱告時間關門是沙烏地阿拉伯長期以來生活節奏的一環。禱告時間一到，咖啡店、餐廳、雜貨店、商場與藥局等便會將店門關上30分鐘，有時甚至把客人關在店內。