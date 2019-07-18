日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北報導



日韓貿易紛爭延燒，外界關切台灣是否受到波及，三三會理事長許勝雄昨（17）日表示，面板、電子跟製造業都可能受到影響。三三會副理事長林伯豐則說，影響有好有壞，但負面較多，包括可能引起供應鏈重組、半導體產品價格競爭等。

許勝雄指出，台灣面板及半導體業跟日本關係非常好，看來應不受波及。不過，日韓針鋒相對，要是半導體原料供應短缺，甚至斷鏈，將打亂全球市場秩序。另外，台灣加工製造業也可能會受影響，這部分還要持續觀察。

林伯豐說，對台灣來說，日本是很多技術來源之一，南韓則是競爭對手，日韓貿易紛爭當然會有影響，影響有好有壞。全球產業供應鏈未來可能重組，但得花上兩三年才能見效，如何克服這些問題，企業和政府都要努力。

另外，外界也關注總統大選議題，林伯豐表示，目前台灣經營環境不怎麼友善，若有候選人能提出適切解決辦法，對台灣經營環境友善，並創造財富和青年就業機會，及培養人才，「我們就應該支持這個候選人」。

這次國民黨由高雄市長韓國瑜出線，許勝雄、林伯豐對此僅表示祝福。至於鴻海前董事長郭台銘動向，許勝雄稱，「誰都沒有辦法左右他」，這是郭自己的人生大事，究竟是要重回企業，還是投身政治，都是本人的抉擇，要去承擔可能的一切結果。

至於今年國內GDP數度下修，官方最新版本降至2.19%，智庫版本更低，中經院下修到2.06%，全年陷入保「2」戰。林伯豐認為，在這樣情況下，8月不宜調升基本工資。

勞動部基本工資審議委員會8月中將召開，林伯豐指出，今年以來，太陽能產業裁員、工具機業放無薪假等，足見景氣變差，調升基本工資並不妥。