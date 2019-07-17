日經：蘋果AirPods將在越南試產 生產首次移出中國

2019-07-17 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日經新聞引述消息人士報導，蘋果將在越南開始試產無線耳機AirPods，以將消費性電子產品的製造分散到中國以外的地方。

日經報導指出，兩名知情人士表示，蘋果的其中一家主要代工廠商中國歌爾科技（GoerTek），將從今夏開始在越南北部工廠為最新一代AirPods測試生產流程。

這將會是蘋果AirPods自2016年上市以來首次將生產移出中國，這是目前蘋果銷售成長速度最快的一項產品，去年出貨量為3,500萬副，自2017年的2,000萬副暴增。

根據日經掌握的消息，蘋果已致函多家原料供應商，要求這些廠商協助歌爾的生產轉移計畫，雖然初期產量並不多。知情人士表示：「供應商被要求在試產階段維持定價不變，但在產量增加後將可重新議價。」「初期產量將不會太多，但在所有生產流程順暢執行後，提升產量就很簡單。」

過去蘋果傳統的有線耳機一直都是在越南生產，但是現在的AirPods都是透過英業達、立訊精密和歌爾三家供應商在中國生產。

蘋果正在向供應商尋求將15%至30%的生產移出中國。日經新聞上個月報導，蘋果已要求供應商評估這種生產分散化的成本。

AirPods 2016年面世後開啟了新的消費性電子產品類別，目前已是全球銷售最好的無線耳機，市占率為60%。三星、華為以及Jabra和Bose等傳統音響公司也都競相推出無線耳機。