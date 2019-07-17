史丹福大學校園出現吊人套索 疑為仇恨犯罪

2019-07-17 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



CNN報導，美國史丹福大學16日發表聲明，校方安全人員上周末發現，校園一棟宿舍附近的灌木綁著一個吊人的套索，校方正在調查此事是否牽涉仇恨犯罪。

聲明中說，這個白色套索長約一公尺，懸掛在一棵灌木上，附近是暑期學生的宿舍。校方目前認為這是一起可疑事件，若發現更多證據，可能將其改歸類為仇恨犯罪。