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Uber Eats不再壟斷美麥當勞外送 DoorDash分食大餅

2019-07-17 23:01經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

美國餐飲外送服務業者Door Dash本月稍後將開始為休士頓地區的麥當勞門市提供外送服務。這對Uber與速食巨擘麥當勞的合作關係無疑是一記重擊，因為Uber是目前唯一替麥當勞提供外送服務的業者。

包括Uber旗下Uber Eats等業者，正搶著瓜分這個快速成長的餐飲外送市場。投資人已大筆投資DoorDash與其競爭對手、今年稍早公開掛牌上市的Postmates等新創公司。

Doordash在5月集資6,000萬美元，估值為130億美元，該公司過去一年大量擴大與餐飲業者的合作。

Doordash與麥當勞16日表示，Doordash自7月29日開始，將承攬休士頓地區200間麥當勞的外送訂單。此外，麥當勞將被Doordash列入訂閱服務，該公司有近百萬會員，每月支付9.99美元、或繳交更少費用（只要訂單金額達到12美元以上），以獲得免費的外送服務。

DoorDash與麥當勞的執行長表示，若兩家業者在休士頓的合作取得成功，今年稍後合作範圍將擴大至全美。

麥當勞副營運長加勒特說，DoorDash靠著約聘人員、以及覆蓋全美80%家戶的外送範圍，贏得與麥當勞合作的機會。「外送服務覆蓋範圍之大，十分吸引我們。」

然而，有些餐飲業者反對高昂的運送費用與其他合約內容，因為這讓外送訂單無利可圖。麥當勞去年與Uber協議調降外送服務的佣金。Uber也在近期和麥當勞達成新協議，同意在行銷、促銷方面為合作伙伴投入更多資金。

2017年Uber在美國的服務內容新增餐飲外送後，麥當勞是首個與其簽約的大型餐飲鏈鎖集團。UberEats為全美超過9,000家麥當勞提供外送服務，數量超過國內一半。

知情人士表示，麥當勞已和Grubhub等其他餐飲外送業者展開合作討論。麥當勞副營運長加勒特說，麥當勞不排除與其他外送業者合作。「不同的顧客對特定的應用程式（App）十分忠誠。我們希望能提供相同程度的便利性。」

Grubhub在16日股價下跌1.9%，同業的Wait Holdings下跌5.57%，Uber收盤價下跌0.9%。

麥當勞和Doordash的執行長說，他們相信DoorDash承攬麥當勞外送服務，將為兩公司帶來利潤。

Doordash營運長潘恩表示，「讓整套策略成功運作，令我們感到興奮。」

麥當勞Uber餐飲業
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