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曾多次神預測危機 這位大空頭押注明年美國利率接近零

2019-07-17 20:42經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

被市場稱為「大空頭」的避險基金經理人巴斯（Kyle Bass）曾以精準放空美國房市、希臘與愛爾蘭而聲名大噪，如今他正押注美國利率明年將崩跌至接近零，理由是美國將陷入衰退且聯準會正進入危機模式。

目前市場預期聯準會本月底將降息，做為抵禦貿易緊張情勢與全球經濟成長減緩等衝擊因素的先制措施。利率期貨市場報價顯示，交易員預期這將是降息周期的開端，聯準會到了明年此時可能已降息4碼，利率降至1.25%至1.5%。

不過海曼資本管理公司（Hayman Capital）創辦人兼投資長巴斯認為這樣的押注幅度太輕，他正押注美國經濟成長減緩會惡化，明年中之前陷入衰退，將迫使聯準會把貨幣政策恢復至金融危機時期，並維持一段時間。

巴斯對美國經濟的疑慮已因美國公債殖利率「倒掛」而加深。美國10年期公債殖利率自5月底來一直低於3個月期國庫券的殖利率。這種殖利率曲線倒掛在歷史上向來是經濟衰退前的預兆。

巴斯預期，美國經濟明年會陷入衰退，聯準會終將跟進日銀的零利率政策並且重啟量化寬鬆。

巴斯說：「以長期而言，美國正朝向同一條路。成長數據將下滑，實質成長可能邁向零。我們可能從未遠離零利率。」

海曼資本管理公司（Hayman Capital）創辦人兼投資長巴斯。（圖／路透）
海曼資本管理公司（Hayman Capital）創辦人兼投資長巴斯。（圖／路透）
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