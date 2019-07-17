馬斯克人腦植入晶片計畫有進展 盼明年人體試驗

2019-07-17 20:06 中央社 舊金山16日綜合外電報導



充滿未來主義構想的美國實業家馬斯克（Elon Musk）今晚揭露，他的神秘新創企業Neuralink在研發連結人腦和電腦的介面上已有所進展，並希望明年開始進行人體試驗。

法新社報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）的創辦人馬斯克長期以來竭力主張，人類可能被人工智慧（AI）超越，最佳情況下淪為「寵物貓」，為避免如此，人若能透過一個神經織網（neural lace）將頭腦和機器連結，將非常重要。

馬斯克和Neuralink的團隊成員今天在舊金山一場發表會中展示研發成果，並希望藉此招募在軟體、機器人、神經科學和其他領域的人才。

馬斯克在會中表示：「我們最終能製造出一個完全結合人腦和機器的介面，達成（人類）和AI的某種共生。」

Neuralink在現場發表一個初步版本的微小感測器，附有髮絲般細線，可藉由專為執行高精密任務打造的機器人以微創方式植入人腦。

馬斯克說：「這些是微小電極，機器人會精巧植入它們」，且可有數千個電極和人腦連結。他還表示：「植入不會很麻煩，且將運作順暢，還有無線功能」。

根據Neuralink說法，這顆晶片將以無線方式透過耳機對外溝通，將資訊傳遞給智慧手機裡的應用程式（app）。目前目標是讓植入晶片的人腦能用意念來操控手機，最終希望能拓展到操控其他裝置，例如機器人手臂。

馬斯克表示：「這具有龐大潛力。我們希望明年底前能讓一名病患安裝。」

Neuralink團隊一名神經外科醫生透露，他們初步聚焦於協助解決腦部疾病和癱瘓，長遠目標則是讓植入技術足夠安全、可靠和輕易，提供想藉電腦運算能力強化腦力的人一些常規手術選項。

馬斯克又說，研發目標是讓強化人腦晶片植入技術，能和眼睛雷射手術一樣簡單。