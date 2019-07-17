日韓貿易戰引發晶片漲價 但庫存、需求面才是長線指標

2019-07-17 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國晶片大廠美光（Micron）16日股價重摔逾3%，南韓晶片製造商三星電子與SK海力士17日的跌幅也都超過1.7%。分析師認為，日本對南韓祭出出口管制措施，引發記憶晶片漲價，但這一波漲勢恐難以為繼，庫存與需求面才是長線觀察指標。

美光16日股價擴大跌勢，收盤重挫3.02%，三星17日股價下挫1.71%，SK海力士的跌幅也逼近2%。

近來日本的出口限制措施引發市場擔憂將面臨記憶晶片供應短缺的問題，但摩根士丹利表示，長期而言日韓貿易戰不會影響DRAM定價，並認為過去一周DRAM現貨價出現的10%漲勢最終可能僅是曇花一現。

投資研究機構Lynx Equity則指出，投資人應對美光獲利了結，理由是美光旗下核心記憶體業務可能遭遇更多逆風，導致股價回吐今年來部分漲幅。

華爾街日報報導，這幾天對記憶晶片市場而言，「壞消息就是好消息」，但日韓貿易戰這類「黑天鵝事件」最終會持續多久難以預料。由於日本電子製造商與南韓記憶晶片業者存在互賴關係，使兩國情勢更加詭譎多變。

記憶晶片的庫存仍處於供應過剩的狀態。研究機構S&P Capital IQ的數據顯示，美光的庫存達到151天，較過去五年平均值高逾60%，三星的庫存為83天，SK海力士為105天，都比去年高。