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打錯算盤？亞馬遜Prime Day當天搜尋「退會」暴增18倍

2019-07-17 17:56經濟日報 記者易起宇╱即時報導

亞馬遜剛結束一年一度的Prime Day會員日，但據調查公司統計，在Prime Day開跑的15日當天，在網路上搜尋「取消亞馬遜Prime會員」的次數卻暴增為前一天的18倍，顯示消費者只想趁著這為期兩天的購物節大撿便宜，並不想和這家全球最大線上零售商訂下長期契約。

彭博資訊報導，這項數據由搜尋情報公司Captify所統計，該公司在報告中表示：「如果亞馬遜想利用Prime Day做為吸引消費者註冊成為新Prime會員的方式，可能需要重新思考一下客戶維繫計畫。根據搜尋結果，消費者在註冊完Prime會員、買完東西後，很快就會取消會員。」

Captify資深洞察策略師杜拉布海表示，這份報告是基於全球22億名使用電腦、聲控裝置和手機App的消費者的搜尋。搜尋指標也包括Reddit等論壇和比價網站。

此外，Prime Day首日搜尋「百思買（Best Buy）」的次數也比前一天暴增255%，搜尋沃爾瑪的攀增130%，搜尋EBay的增加72%。

杜拉布海表示，這暗示了消費者在訂閱亞馬遜Prime會員前，會先在各大購物網站間交叉比價。「消費者變得愈來愈精打細算。他們會去論壇上和其他網友討論，找到最棒的價格，並從所有互相競爭的零售商身上占到便宜。」

據Coresight研究公司估計，消費者今年Prime Day期間將在亞馬遜消費58億美元。分析師估計亞馬遜Prime會員的維持率超過九成，優於好市多（Costco）。

據Consumer Intelligence Research Partners公司統計，每名Prime會員平均每年在亞馬遜上消費1,400美元，比非Prime會員消費者的平均600美元多逾一倍。該公司估計亞馬遜共在美國擁有1.03億名Prime會員。

據調查公司統計，在亞馬遜Prime Day會員日開跑首日，搜尋「取消亞馬遜Pri...
據調查公司統計，在亞馬遜Prime Day會員日開跑首日，搜尋「取消亞馬遜Prime會員」的次數暴增為前一天的18倍。 路透
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