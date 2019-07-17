怎麼回事？希臘新債發行 成本等同「零風險」美債

2019-07-17 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



希臘多年前引爆歐債危機仍令人記憶猶新，但本周希臘在國際債市發行一批新債券，發債成本幾乎等同於被全球投資人公認為「零風險」的美國政府公債，這究竟反映出什麼怪現象？

財經新聞網MarketWatch報導，彭博資料顯示，希臘本周在國際債市發行約25億歐元的7年期債券，發債殖利率為1.9%。與此同時，希臘國會大選結果變天，極左翼總理齊普拉斯下台，新總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的新政府上台，激起市場對希臘終將擺脫十年債務包袱的希望。

希臘接受國際紓困多年，直到去年情勢才見起色。值得注意的是，相較於FactSet資料顯示四年前希臘10年期公債的殖利率高達15%，日前希臘發行的這批債券支付的殖利率竟然降到與美債殖殖利率差不多。根據FactSet的資料，美國10年期公債殖利率在本月3日降到1.952%，是52周來最低水準，迄今仍在2%附近的低檔盤旋。

兩相對照，讓許多市場人士摸不著頭腦。

B. Riley FBR首席全球策略師Mark Grant在16日發布研究報告說，有些人辯稱希臘債券殖利率這麼低，是因為國內經濟情勢好轉，但他認為那是一廂情願的謬論。

Grant和其他分析師指出，更明顯的原因，是投資人追逐更高的收益。在全球負殖利率債券的市值總計已達到13兆美元之際，希臘這批債券提供1.9%的殖利率，顯得相對有吸引力。

歐洲央行（ECB）準備進一步推出貨幣寬鬆措施，包括可能重啟購債計畫，也形同為歐元區發行的債券提供支持。市場普遍認為，ECB以往實施的購債計畫撐起歐洲經濟脆弱國債券的價格，連帶大幅壓低其殖利率。公債價格上漲時，殖利率下滑。

Brandywine Global全球固定收益投資組合經理人Jack McIntyre表示，世界主要央行的寬鬆政策已產生深遠的影響，造成全球公債殖利率遭人為壓抑，投資人只好把經濟學教科書拋在一邊，按照自己的規則玩。