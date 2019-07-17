影／Google親中叛國？ CNBC：提爾沒證據、誇大其辭

2019-07-17 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



知名矽谷投資人提爾（Peter Thiel）上周末在全美保守主義大會上丟出爆炸性指控，認為Google遭中國情報單位滲透，選擇與中國軍方、而非美國軍方合作「行為近似叛國」，美國聯邦調查局（FBI）及中央情報局（CIA）應該去調查。

CNBC報導認為，中國間諜在矽谷活動的說法「有所本」，但提爾指控「叛國」的言論缺乏證據、誇大其辭。尤其提爾擔任臉書董事會成員，無非是想把政府監管目光轉移到競爭對手Google身上；兩家公司在數十億美元的廣告市場上有著激烈競爭。

報導提到，許多國家都在對美國大企業進行間諜工作，中國握有最多資源及決心，理應取得了部分成果，但這些企業都心裡有數，對美方情報單位來說更非新鮮事，因為美國政府自己也會做。臉書前安全長史塔莫斯（Alex Stamos）16日就推文表示，推斷中國情報人員吸收了美方各大科技公司員工「是完全合理的」。

去年Google因員工反彈，中止與五角大廈開發人工智慧的「Maven計畫」，但同時卻轉頭和中國合作，打算開發審查版搜尋引擎「蜻蜓計畫」（後消息曝光，同樣因員工反對而喊停）。CNBC認為，雖然提爾抓到這鮮明的對比，但Google是為了重新打入中國市場而被迫配合當地政策，跟「叛國」一點也扯不上邊。