WTO裁決美對中「反補貼」關稅計算方式違規

2019-07-17 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



世界貿易組織（WTO）周二（16日）一項針對歐巴馬政府時期中國輸美產品補貼問題的裁決，對美中兩國各打50大板。裁判美國計算「反補貼」的關稅，不符合WTO規定，但認同美國商務部判別中國國營企業是否不公平補貼出口商品的決策架構。

路透指出，2012年中國向WTO提出部分商品出口到美國被徵收反補貼關稅的申訴案，這些商品包括太陽能板、風力發電塔、鋼瓶和鋁材等，當時的出口額為73億美元。

WTO上訴法官在裁決時表示，如果美國不取消被認定違反規定的反補貼關稅，可能面臨中國制裁。美國商務部目前假定政府持有多數股權的國營企業即可視作「公共機構」，因此他們對其他公司提供的資金就可視為補貼。然後，美國會使用第三國價格來計算受到「公共機構」補貼的中國商品需繳納多少關稅。

美國貿易代表署回應裁決指出，WTO這項裁決證明了中國利用國企來補貼並且扭曲經濟。但不滿WTO要求美國修正計算補貼的方式，認為裁決損壞WTO規則，無視諸多客觀證據。彭博報導，美國與歐洲、日本三方已經進行關於遏止中國國企以補貼扭曲市場的協商，如果會談有進展，可能成為改寫WTO規則的重大嘗試。

歐美日三方認為當前的貿易規範已無法應對中國崛起為世界經濟強權的局面。