影／員工抱怨靠撿垃圾過活 迪士尼繼承人訪視樂園後氣炸

2019-07-17 11:39 聯合新聞網 綜合報導



迪士尼是許多人一生都想去一次的夢幻樂園，但在裡面的員工卻抱怨他們必須靠著撿垃圾過活。photo credit: gelli.rosario 分享 facebook

自稱是「世界上最快樂地方」的迪士尼樂園，是許多人一生必去的夢幻樂園。然而樂園裡的員工卻傳出被壓榨，過著需要在「別人的垃圾桶裡找食物」的生活，這令迪士尼家族繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）相當生氣，並寫信給迪士尼CEO鮑勃‧艾格（Bob Iger）。

艾比蓋兒是迪士尼聯合創辦人、華特迪士尼三哥洛伊‧O‧迪士尼（Roy O. Disney）的孫女。據美國CNN報導，她日前接受Yahoo新聞節目「透過她的眼睛（Through Her Eye）」採訪時表示，她收到多名員工的臉書訊息，大部分的員工都告訴她「我不知道當我每天必須去別人家的垃圾桶找食物時，我該如何維持臉上的喜悅與溫暖。」這令她決定私下到樂園裡確認情況。

了解情形後她非常生氣表示，迪士尼公司不夠尊重自己的員工，並直指CEO艾格必須解決他與其他員工平均薪資之間的落差。根據迪士尼公司的數據，艾格去年賺進6600萬美元（約新台幣20億元），然而迪士尼其他員工，新資中位數僅46127美元（約新台幣144萬元）。

艾比蓋兒說：「艾格必須理解他就和那些在人行道上除口香糖的人一樣都是迪士尼的員工，而他們也享有同樣的尊嚴與人權。」而在給艾格的信中，艾比蓋兒稱艾格是一位「偉大的CEO」，並希望他能運用他的權力，讓迪士尼變成一個更好的地方。

針對艾比蓋兒的批評，迪士尼公司則回應，迪士尼公司提供時薪15美元（約新台幣470元）的薪資，高過於美國聯邦規定的最低薪資，同時編列15億美金（約新台幣470億元）在「Disney Aspire」教育計畫上，讓員工得以取得高中大學或技職文憑，完成人生目標。

迪士尼公司不是第一次被指控有同工不同酬的問題，4日英國《衛報》報導，有四名女性加入控訴迪士尼公司，在旗下音樂品牌、主題樂園及其他部門中存在性別歧視。而做為迪士尼繼承人，同時也是迪士尼動畫師的艾比蓋兒，雖擁有部分股份，但對於公司營運沒有任何發言權。