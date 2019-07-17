不怕！法國數位稅遭美反制 法財長：永不放棄

2019-07-17 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國日前宣布，將調查法國提出的數位稅，以確定是否不平等針對美國大型的科技和網路公司。法國經濟與財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）接受媒體訪問時表示，面對美方壓力，法國不會放棄，除非國際就網路收入課稅問題達成共識。

英國衛報16日報導，勒麥爾在專訪中表示，「我們永遠不會放棄。我們正在對數位巨頭課徵數位稅，因為我們認為這是對它們徵稅的公平且有效方式」。

勒麥爾說，唯有與國際達成更好的稅收協議，法國才會改變方向。他說，希望17日在法國尚蒂莉舉行的七大工業國（G7）財長會議上能找到妥協方案，為往後經濟合作與發展組織（OECD）層面達成更廣泛的協議鋪路。184國組成的OECD負責監督國際稅收結構。

勒麥爾說，「我們從一開始就明確表明，一旦經合組織通過妥協措施，我們就會撤回稅收計畫，但只要沒有國際解決方案，我們就會實施自己的徵稅計畫」。

由於美國揚言要對法國國會上周通過的數位稅展開301條款相關調查，勒麥爾表示，制裁和報復都不是正確的做法。

數位稅爭議可能成為跨大西洋衝突的新來源。法國通過這項稅收法案後，美國財政部著手調查，並指責勒麥爾針對成功的美國科技公司，並違反雙重課稅原則。

該稅收計畫針對所有營收超過7億5000萬歐元（約新台幣266億元）的大型科技公司，包括蘋果、臉書、微軟和亞馬遜等。提供服務給法國消費者的企業將根據年營收課稅3%。

勒麥爾說，「我們在歐盟層面上研擬數位稅已兩年多，不幸的是，我們未能與其他歐盟成員國達成共識，因為有四個國家，包括愛爾蘭、丹麥、芬蘭和瑞典，都反對這一點。這就是為何我們最後決定在國家層面進行這件事」。