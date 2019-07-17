油價因中東緊張局勢緩解下滑 美元走高打壓金價

2019-07-17 07:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二大幅下挫，因美國總統川普表示與伊朗的關係已改善，中東地區的緊張局勢可能緩解。金價下跌，因美國經濟數據強勁助美元走高。

布蘭特原油期貨下跌2.13美元或3.2%，結算價報每桶64.35美元。西德州原油期貨下跌1.96美元或3.3%，結算價報每桶57.62美元。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「油價的順風轉為逆風，美伊緊張關係推升油價，但川普的談話令油價走低。」

川普周二表示，美伊關係已取得很大進展，他不尋求讓伊朗發生政權更迭，但沒有說明有關進展的細節。美國國務卿龐培歐則表示，伊朗已經表示準備就其導彈計畫進行談判。

另外，美國石油公司周一起局部恢復墨西哥灣鑽井平台的生產。

黃金周二下跌，因美國6月零售銷售數據優於預期，緩解市場對成長的疑慮，且降低對聯準會（Fed）本月底大幅降息的預期，推升美元。

黃金現貨下跌0.4%，至每英兩1,408.74美元。美國黃金期貨下跌約0.2%，結算價報每英兩1,411.20美元。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示：「黃金市場更依賴總體因素來推升價格，如果繼續看到數據像零售報告那樣轉強，將對金價帶來阻力。市場目前關注的焦點是7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議和對Fed降息的預期。

強勁的美國經濟數據推升美元，令黃金等以美元計價的資產對持有其他貨幣的投資人來說更昂貴。