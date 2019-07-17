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美元上揚零售銷售數據強勁 降低大幅降息預期

2019-07-17 07:24經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周二上漲，因美國6月零售銷售意外成長， 緩解對美國經濟的擔憂，且降低對美國聯準會（Fed）本月大幅降息的預期。

DXY美元指數上漲0.48%，報97.395。

歐元兌美元下滑，因數據顯示美中貿易衝突和伊朗緊張局勢導致德國投資者信心惡化。ZEW的調查顯示，7月德國投資人信心指數從上月的-21.1降至-24.5。歐元兌美元下跌0.47%，至1.12055美元，兌日圓小跌0.04%，至121.42日圓 。

英鎊兌歐元跌至六個月低點，兌美元跌至27個月低位，因市場認為角逐下一任英國首相的候選人強森及韓特在脫歐立場更趨強硬，無協議脫歐的風險不 斷上升。

美國商務部報告指出，6月零售銷售成長0.4%，優於市場預期。道明證券資深外匯策略師Mazen Issa表示：「美國最近公布的數據好於預期，這驅散了對美元的一些負面情緒。」

美國最近公布的經濟數據好於預期，但對全球貿易爭端和通膨停滯的疑慮，已促使決策官員考慮降息或實施購債，以提振投資人信心和促進商業活動 。

Fed主席鮑爾周二重申，將採取適當行動保持經濟擴張。達拉斯聯準銀總裁卡普蘭表示，他認為有進行一次策略性降息的理由 ，而芝加哥聯準銀總裁伊凡斯則表示，他認為有必要降息50個基點以提振通膨。

市場並預期，歐洲央行（ECB）將在今年稍晚進一步調降已在負值區域的利率，因歐元區經濟遲遲無法改善。

Fed主席鮑爾周二重申，將採取適當行動保持經濟擴張。路透
Fed主席鮑爾周二重申，將採取適當行動保持經濟擴張。路透
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