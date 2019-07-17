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美股自紀錄高點小幅下滑 川普再度升高貿易戰疑慮

2019-07-17 07:02經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二小幅收低，因市場對銀行獲利受降低利率衝擊的疑慮升高，美國總統川普有關貿易的談話也醒投資人，美中貿易爭端仍然懸而未決，拖累美股。

道瓊工業指數下跌23.53點或0.09%，至27,335.63點；標普500指數下滑10.26點或0.34%，至3,004.04點；那斯達克指數下跌35.39點或0.43%，至8,222.80點。

摩根大通和富國銀行上季財報優於預期，但淨利息收入下降，顯示存款成本上升。JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示：「市場預期銀行獲利能力受損，第3和第4季的成長空間不大。」

川普周二表示，與中國的貿易協議還有很長的路要走，並揚言可能會對另外價值3,250億美元的中國商品加徵關稅。 美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申，經濟前景不確定性增加，將採取適當行動保持經濟擴張後，美股跌幅縮減，但隨後又走低。

Robert W. Baird市場策略師Michael Antonelli說：「川普的談話產生放大效應，即使投資人早已知道，也能影響市場。」BOS一位主管Dave Campbell表示：「貿易是重大問題，存在很多不確定因素，這些都帶來心理上的壓力。」

嬌生股價跌1.6%。該公司示警，非專利藥和仿製藥方面的競爭，可能影響其第3季財報。

美國6月零售銷售優於預期，顯示消費者支出強勁。該數據並未改變美國本月降息的預期，但削弱了大幅降息的希望。

川普對美中貿易協議的說法及銀行財報引發獲利疑慮，美股周二走低。 美聯社
川普對美中貿易協議的說法及銀行財報引發獲利疑慮，美股周二走低。 美聯社
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