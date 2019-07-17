美股上漲提高收購價碼 私募股權公司投入更多現金

2019-07-17 02:48 經濟日報 記者廖文楷╱即時報導



美國股票估值持續升高，迫使私募股權投資公司把更多現金用於槓桿收購。雖然這可能會拉低長期績效，但就連退休津基金與其他投資人正日益轉向私募股權，以提高報酬率。

華爾街日報報導，惠譽旗下研究部門Covenant Review的數據顯示，在私募股權業者今年第2季收購企業的價碼中，這些私募股權公司貢獻了52%，高於第1季的45%，也高於平均的47%，而且是Covenant Review自2017年1月開始追蹤這項數據以來最高的一季。

Covenant Review執行長米勒（Steve Miller）說，「這是目前股價居高不下造成的結果。」私募股權買主必須出現金，才能贏得自己想要交易，因為「銀行只願意放貸這麼多」。

私募股權投資基金收購公司的資金來源有兩種，包括向外部投資人籌資，以及要收購目標發行所謂的槓桿貸款或垃圾債後所取得的資金。運用愈多槓桿貸款收購一家公司，這筆投資的現金平均報酬率愈高。但最近企業收購價碼始終居高不下，已超越能借款的額度。

一般來說，銀行業者的放貸金額，不會超過遭收購目標企業息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的六倍。但顧問業者貝恩公司（Bain）的研究顯示，美國去年將近40%的槓桿收購案，借款金額達到目標公司EBITDA的七倍。隨著能借款的金額已逼近上限，想收購的企業只能拿出更多自己現金，以達到已被推升的企業售出價碼。

例如，Leonard Green合夥公司與Ares管理公司6月宣布，將收購醫療保健公司業者Press Ganey Associates。根據Covenant Review子公司LevFin Insights，這筆交易包括17億美元（約為遭收購企業EBITDA的7.5倍）、以及26億美元的股權，而這些股權占收購總價的60%。

這可能將導致私募股權業者未來約五年的平均報酬報下降，因為這些業者在賣出收購企業時的價碼，可能比目前條件還差。

根據數據供應商Preqin，私募股權基金在2011年至2015年籌得資金的報酬率中位數，約介於16%到21%，但Preqin在2018年的調查顯示，約30%的受訪投資人預期，2019年私募股權組合的績效將遜於2018年，；相較下，2017年僅20%的受訪投資人預期私募股權組合績效將惡化。

米勒說，「退休金基金為了提高報酬率，正擴大轉向私募股權。但問題在於， （私募股權的報酬率較高的）這個命題是否仍存在。」

數據顯，中國第2季經濟成長趨緩，導致美國公債價格上漲、殖利率下跌，基準的美國10年期公債殖利率15日跌至2.092%，低於12日的2.106%。評估美元兌其他16國貨幣匯率的華爾街日報美元指數，則小升不到0.1%，報89.97。