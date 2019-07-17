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貿易戰加劇 文在寅對日本決戰宣言

2019-07-17 00:47聯合報 東京記者蔡佩芳、編譯陳韋廷／綜合報導十六日電

受到日本對南韓採取關鍵零組件限制出口的波及，首爾的零售店十六日張貼不買也不賣日本...
受到日本對南韓採取關鍵零組件限制出口的波及，首爾的零售店十六日張貼不買也不賣日本貨的告示。 （歐新社）
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韓警告企業將擺脫對日依賴

日本與南韓對立恐將全面化。南韓總統文在寅加強批判日本半導體出口管制，譴責日方破壞累積半個世紀的韓日經濟合作框架，警告南韓企業將擺脫對日依賴，將給日本經濟帶來更大損失。韓媒形容文在寅對日發出決戰宣言。

南韓將向各國控訴日不當措施

南韓政府計畫提出總額超過一兆韓元投資計畫，推動半導體材料國產化，南韓執政黨共同民主黨十六日午後在青瓦台舉行府黨會議，文在寅十八日將再與朝野五大黨黨魁磋商對策；南韓也將在廿三日於日內瓦召開的世界貿易組織（ＷＴＯ）總理事會會議上，向各國控訴日方的措施不恰當。

一般輿論認為，日本加強管制措施目的在迫使南韓政府回應二戰時期徵用工訴訟爭議，日本要求召開仲裁委員會，期限將在十八日到期。

南韓總統文在寅（中）陸續與高階幕僚和產業界開會，討論如何因應日本的管制措施。 （...
南韓總統文在寅（中）陸續與高階幕僚和產業界開會，討論如何因應日本的管制措施。 （美聯社）
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但讀賣新聞等報導，青瓦台高階官員十六日清楚告知媒體，南韓政府不會回應。日韓徵用工訴訟中三菱重工一案的南韓原告方、前徵用工也表態，近日將會向法院申請拍賣扣押的三菱重工在南韓的資產。

此外，韓聯社報導，南韓國防部人士對是否延長日韓祕密軍事情報保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）效期一事表示，將從效用與安保層面進行檢討，軍方人士稱「一切視日韓關係而定」。

日重申 為安保做出口管理修正

日本官房長官菅義偉則重申，管制措施修正是為安保目的進行出口管理運用的修正，無關對抗措施。經濟產業大臣世耕弘成則批評韓方不誠懇，對外宣稱十二日日韓事務階層磋商中已要求取消措施，「完全不是事實」，在這種狀況雙方連政策對話都沒辦法展開。

外務大臣河野太郎則表示，徵用工訴訟一旦對日本企業造成實際傷害，日本將不得不採取必要措施。

日下周恐將韓踢出白名單

繼對南韓祭出半導體材料出口管制後，日本下周恐再將南韓從「安全保障出口白名單」剔除，並就另外四十類、共計一千一百項產品針對南韓實施通關限制。南韓除了總統文在寅警告日方做法最終將損及自身經濟，南韓民間反日情緒更加激烈，抵制日貨跟拒絕赴日觀光運動也不斷擴大。

南華早報報導，由於兩國官員在十二日談判中未獲任何進展，日本經濟產業省暗示恐將南韓從廿七個貿易夥伴名單中除名，這將讓日本企業將產品售予南韓買家前必須申請額外的出口驗證。日本政府料將於廿四日宣布決定，並將在審查過程後廿一天生效。

日方將進一步限制的四十類產品，包括均壓機、變頻器、壓力傳送器、鈦合金、碳纖維、真空幫浦、發電機、陀螺儀、吊車及銑床等等，南韓策略貿易研究中心估計受到這項新限制的大約有一千一百項具體產品。

南韓官方智庫對外經濟政策研究院研究員金奎判（音譯）表示，日本對白名單的管制是以國安疑慮來任意訂定標準，涵蓋的項目清單將為南韓企業增添不確定性，「應用於軍事的高科技化學材料跟鋰電池，以及一些工具機恐受到日本的新出口限制。」

日本發動貿易戰也引爆南韓反日風潮，從七月一日到九日，南韓六大旅行社的日本旅遊項目平均取消率達六成三，最高達到八成。

南韓日本經濟文在寅
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