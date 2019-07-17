G7財長會… 財經界籲「各國擴張財政支出」

2019-07-17 00:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國聯準會、歐洲央行與日本央行都準備在未來幾個月放鬆貨幣政策。（路透） 分享 facebook

七大工業國家（G７）財金首長十七日在巴黎集會，國際財金界重量級人士呼籲各國政府擴大財政支出，共同承擔起提振全球經濟的重任。

由於全球成長減緩，美國聯準會（ＦED）、歐洲央行（ＥＣＢ）與日本央行都準備在未來幾個月放鬆貨幣政策；但各國央行的降息空間非常有限，且資產負債表已經非常龐大，可用彈藥嚴重不足，因此呼籲各國政府也攜手參與這項拯救工作。

聯準會主席鮑爾表示，「要貨幣政策唱獨角戲並非好事」。ＥＣＢ總裁德拉吉也抱怨，過去十年來貨幣政策承受「過當」的負擔。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁、下任ＥＣＢ總裁提名人拉加德表示，一旦經濟走下坡，將需要「擴張性財政政策」；英格蘭銀行總裁、ＩＭＦ下任總裁候選人卡尼也提出相同看法。

法國總統馬克宏為因應「黃背心」抗議行動，已動支一七○億歐元來支持消費者。預估法國今年經濟成長率將超過歐元區平均水準，是六年來首次。

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）首席經濟學者布尼表示，「鑒於全球各地的政治風險都在升高，因此迫切需要解決成長乏力的問題。這不能只靠貨幣政策」。

目前各國擴張公共支出的優勢之一，是全球公債殖利率劇降；但困難之一是各國政府普遍負債沉重，例如法國政府累積負債幾乎與國內生產毛額（ＧＤＰ）相當，義大利負債比率更高。

ＯＥＣＤ建議歐元區各國應協力擴張財政支出，例如部分國家擴大支出，一些國家進行結構改革，並配合寬鬆貨幣政策；ＯＥＣＤ估計可使歐元區今、明兩年ＧＤＰ成長率都提高○點七五個百分點。