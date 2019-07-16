若Fed月底降息 瑞銀分析師：不預期股市「熱到化」

2019-07-16 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）幾乎篤定月底降息，不過瑞銀全球財富管理的全球投資長海福勒（Mark Haefele）認為，別預期屆時將出現股市「熱到化」（melt-up）的現象，也就是先出現強勁大漲，接著就是拋售伴隨而來。

財經網站MarketWatch報導，海福勒在7月15日的一份研究報告中指出，股市多頭正享受所謂的「金髮經濟」（Goldilocks）環境，也就是市場將見到基準借貸成本下滑，儘管與此同時，經濟仍相對穩健，僅部分領域景氣減緩。

華爾街正押注聯準會在7月31日結束兩天的會議後將降息1碼。目前的利率區間為 2.25%至2.50%。

海福勒表示，投資人可能依然不願大舉買進股票，讓瘋狂漲勢帶動股市連創新高，原因是當前的股票估值已高，而且企業第2季的獲利情況可能黯淡。

海福勒說：「雖然我們預期在基礎情境下股市將溫和上漲，但估值與企業基本面並未指向『熱到化』的情況。獲利成長依然受抑制，倍數能進一步擴張的範圍不大。」

在獲利面，海福勒解釋說，根據FactSet的資料，標普500指數當前的整體本益比為19.39，是2018年11月來最高水準。