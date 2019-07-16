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台塑化及南韓煉油廠試銷低硫量船用燃油 配合IMO新規

2019-07-16 19:27經濟日報 記者任中原╱即時報導

台灣與南韓煉油業者7月開始試銷超低含硫量的船舶用燃油（VLSFO），以因應國際海事組織（IMO）於2020年開始實施的輪船用油新標準。

台塑石化發言人表示，該公司7月已經出口兩批VLSFO，是十多年來首次；「我們將了解市場可能有多大」，並計劃在麥寮對油輪供應VLSFO。

IMO新標準是燃油含硫量須低於0.5%。目前石油市場人士不確定輪船公司明年起將會採用那一種燃油；煉油業者先試銷VLSFO，是在證明業者有能力提供這種品級的燃油。

VLSFO的含硫量低於0.5%，通常用於進一步提煉成汽油，但由於最近汽油的獲利率偏低，因此台灣及南韓煉油業者將VLSFO改為船用燃油銷售。

南韓煉油業主管表示，該公司原本主要生產高硫量燃油，現在將燃油再次精煉去硫 後成為VLSFO銷售，不再經過流化催化裂化（RFCC）程序提煉成汽油。如此將「減少汽油產量，增加VLSFO產量，可能帶動汽油市場回升」。

台灣台塑石化、南韓湖南煉油、雙龍煉油及現代石油銀行等業者已從6月起開始銷售VLSFO。南韓湖南石化發言人表示，7到9月出口3批，並計劃擴大供給。

不過由於船公司尚未決定究竟要用VLSFO還是MGO，使煉油業者難以決定生產計畫，船舶加油業者也須準備多種燃油供船公司選用。

業者指出，如果VLSFO供給增加，可能使船用輕柴油（MGO）的需求下降，因為VLSFO價格比MGO便宜，同時也將為亞洲的汽油價格提供支撐。

南韓油價
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