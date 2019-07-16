Pepper機器人的幕後新創 將在美國IPO

2019-07-16 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



軟體銀行（SoftBank）旗下願景基金投資的北京機器人新創達闥科技（CloudMinds），已在紐約證交所申請首次公開發行股票（IPO），欲籌資5億美元。

日經新聞報導，達闥科技自詡為全球第一家將雲端機器人系統商業化的公司，擁有結合雲端大腦、神經系統及控制器的端到端架構，並將其運用於雲端Pepper機器人等智慧機器人。

軟銀願景基金以注資到全球後期募資階段的新創著稱，根據上周達闥科技向美國證管會（SEC）提交的IPO文件，軟銀是達闥科技種子投資人，持有股權34.6%，有三位軟銀主管擔任達闥科技董事。

達闥科技董事長及執行長黃曉慶於2015年共同創辦達闥科技，他的科技歷練完整，先前曾擔任中移動通信研究院院長、那斯達克上市公司UT斯達康的技術長， 更早之前任職於美國貝爾實驗室。

達闥科技表示，雲端系統讓機器人更聰明也更多才多藝，傳統機器人則受限於本身儲存空間，常無法處理大量的數據及運算，在學習新技能與升級上也不如雲端機器人。

達闥科技預期將雲端機器人應用在倉庫、飯店、旅館、商家以及家庭。軟銀機器人公司的安卓機器人Pepper，已為全日本幾千家企業採用。去年軟銀更與中國電器巨擘海爾達成協議，海爾在其智慧店面及智慧家居運用軟銀科技。

不過分析師懷疑，達闥科技上市後，財務狀況能否經得起市場檢驗。達闥科技2018年營收1.21億美元，淨損1.57億美元。雖然去年營收飆升500%，但今年第1季營收驟降至1,200萬美元，遠低於去年同期的3,300萬美元，淨損更膨脹逾1倍至近6,000萬美元。

然而，達闥科技可望搭上美股持續不墜的多頭市場。由於聯準會暗示將降息，以及美中貿易可望達成協議的樂觀情勢，使標普500指數近日升破3,000點大關。

投顧業者Marcum Bernstein & Pinchuk合夥人伯恩斯坦說，商湯科技及曠視科技等人工智慧公司延遲IPO，為達闥科技創造上市空間。