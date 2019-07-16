蘋果調整印度銷售策略 傳停售多款入門機種

2019-07-16 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



印度媒體Econominc Times報導，蘋果正在調整印度的銷售策略，不再販售iPhone SE、iPhone 6和6 Plus，以及iPhone 6S Plus，也就是說，未來印度消費者能買到的低階蘋果機種只剩iPhone 6S，入手門檻大幅提高。

印度智慧手機市場快速成長，不過低階機種仍占大宗，蘋果過去幾年來都在當地販售舊款的iPhone，甚至把其中一些機種如iPhone SE和iPhone6S轉移到印度生產，以壓低售價。如今傳出取消低階機種，顯示蘋果正在改變在印度市場的銷售策略。

這篇報導引述不具名消息來源指出，iPhone SE、iPhone 6和6 Plus從6月起已經不再供貨，等到現有存貨消耗完畢後，未來入門機種只會保留iPhone 6S一款。

目前iPhone 6S在印度售價為29,500盧比（430美元），而目前最低價機種iPhone SE的售價低至21,000盧比。不過蘋果在6月廣告中以「現於印度製造」為題宣傳的iPhone 6S，售價已調整為26,910盧比。