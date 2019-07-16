特斯拉調降Model 3價格 調高Model S及X售價

2019-07-16 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



官網顯示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已調降平價車款Model 3的價格，同時調漲高級車款Model X及Model S售價。

根據特斯拉網站所顯示的售價，現在Model 3的起始價由之前的3萬2,225美元降至3萬315美元；而最貴的Model X現在的售價為7萬5,315美元起跳，而非之前的7萬1,325美元，Model S則由6萬5,125美元漲至7萬115美元。

特斯拉在官網上說，這些調整後的售價是涵蓋9875美元的潛在獎勵金及汽油節省。若不計這些獎勵金，Model X竹的起始價為8萬4,990美元，Model S為7萬9,990美元。

特斯拉在聲明中說：「我們正在調整我們的定價，以繼續提升顧客的負擔能力。」

特斯拉本月稍早表示，這三款車第2季的總交車量較上季增加51%至破紀錄昀的9萬5,200輛，其中Model 3占80%，凸顯這款車在特斯拉成長策略所扮演的關鍵角色。這家電動車大廠並表示，預期第3季的產量與交車量將繼續成長。

特斯拉16日還表示，已調整世界最大電動車市場中國的售價。官網顯示，現在Model 3起始價由之前的人民幣42萬1,000元降為35萬5,900元（5萬1,780美元）；Model X及Model S的起始價則漲至人民幣79萬900元（11萬5,068美元）及77萬6900元。

特斯拉正在上海建造一座工廠，該公司5月表示，這座新工廠所生產的Model 3起始價為人民幣32萬8,000元。