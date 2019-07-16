各國都怕？六大重點一次看懂臉書幣Libra爭議

2019-07-16 16:02 聯合新聞網 文章提供／遠見



臉書（Facebook）宣布準備推出Libra數位貨幣引發廣泛的反對聲浪後，官方也打算擴大監督。（路透） 分享 facebook 6月18日，社群媒體龍頭「臉書」宣布發行Libra（天秤幣，或稱臉書幣），還沒滿一個月，就受到各國政府與央行警告，尤其美國出招頻頻。

7月初，美國國會去函臉書，要求「應立即停止Libra加密貨幣計畫」；7月10日，美國聯準會主席鮑爾也直指Libra有隱私、消費者保護、洗錢與金融秩序穩定的諸多疑慮，「在疑慮未化解前，Libra計畫不能往前推進」。

過沒兩天，連美國總統川普也跳出來，在推特上點名Libra：「加密貨幣不是錢……臉書想當銀行，就要拿到銀行特許執照、合乎所有金融監管！」最後還不忘喊聲：「美元才是全球最強的貨幣！」。

不只美國，近一個月來，包括央行中的央行「國際清算銀行」（BIS）、中國大陸、英國、歐洲等重要地區的央行，都提出對Libra的擔憂，疾呼應該盡快採取監管行動，避免對全球金融秩序帶來結構性威脅。

這個以羅馬帝國的秤重單位命名、又取天秤公正之意的Libra，明明是2020年才要上市，為何還未出生，多國就祭出封殺令？各國央行到底在怕什麼？

7月16日、17日，美國參議院與眾議院將陸續舉行聽證會，主題是審查臉書加密貨幣與隱私安全疑慮，勢必再掀話題。《遠見》彙整出六大問題，讓大家輕鬆看懂Libra爭議。

答：政大「科技管理與智慧財產研究所」兼任助理教授曲建仲表示，天秤幣使用區塊鏈技術以及「Move智能合約語言」，由Libra協會營運，總部設於瑞士。

在臉書規劃中，Libra協會預計包含100個成員，也就是100個「驗證者節點（Validator Node）」，但目前只確定了28個成員，也就是Libra協會的子公司Calibra，再加上Visa、Mastercard、PayPal、Uber、eBay等27家企業。每一個成員必須投資1000萬美元，才能加入Libra協會，成為驗證者節點。

臉書之所以說天秤幣「有比特幣的優點，卻沒有比特幣的缺點」，是因為天秤幣屬於部分去中心化的「聯盟鏈」，不必採礦，而採用類似「實用拜占庭容錯（PBFT）」的演算法，效率較高。加上天秤幣的驗證者節點只有100個，同步速度快，大大增加取代傳統貨幣的可能性。

相對地，使用採礦方式的比特幣，屬於完全去中心化的「公有鏈」，在全球礦工的電腦（節點）超過一萬個，代表交易記錄（帳本）必須複製一萬份、分散儲存在一萬台礦工的電腦裡。也因此，比特幣每秒鐘平均只能進行6.82筆交易，根本無法取代傳統貨幣流通。

問題二：使用區塊鏈技術的Libra，有無竄改帳本的可能性？可能的預防機制為何？付出1000萬美元加入Libra協會，可以得到什麼？

身兼「知識力專家社群」創辦人的曲建仲指出，Libra區塊鏈使用的實用拜占庭容錯演算法，最大特色是能夠容納近1/3的錯誤節點。也就是，篡改帳本的惡意節點數不超過33個，系統就能達到共識、順利營運。

一旦竄改帳本的惡意節點達34個以上，系統就無法運作。然而，這樣的可能性很小，因為Libra協會的會員門檻高達1000萬美元，加入廠商都是全球知名品牌、可信度高，不像比特幣或以太幣，無須確認身分就可以成為礦工（驗證節點）。而且，臉書可經由簽約等機制，來防範會員彼此串通作假。

雖然是臉書發起Libra計畫，但臉書在此區塊鏈機制中，卻無法隻手遮天，必須由所有會員一起決定營運計畫。加入的會員雖然得付出1000萬美元的入會費，但可獲得投票權，獲得參與討論與決策的權利。

問題三：Libra上市，會如何影響加密貨幣生態？會威脅主權貨幣的地位嗎？

「天秤幣很可能掀起全球貨幣金融風暴！」人稱「曲博」、常在臉書直播科技議題的曲建仲說，比特幣、以太幣的幣值由市場決定，但暴漲暴跌、無法做為日常支付使用，還常常成為投機與洗錢的工具。

反之，天秤幣是掛勾一籃子貨幣，諸如美元、歐元、日幣與政府公債等資產，因此幣值穩定、少有炒作空間，再加上全球24億的臉書社群基礎，很有可能做為支付工具。

依照Libra白皮書，使用者必須以法定貨幣（例如美元）取得天秤幣，因此天秤幣只能算是一種代幣（Token），算不上是貨幣。那為何各國央行嚴陣以待、紛紛出手阻擋？曲建仲指出，主要因為貨幣最重要的價值是流通，一旦使用者接受它、讓天秤幣流通起來，未來是不是還要用法定主權貨幣取得天秤幣就不一定了。

他觀察，臉書全球24億的使用者可以跨國流通，再加上許多產業大咖參與，L天秤幣取代傳統貨幣的可能性很高，甚至可能威脅美元、歐元這類強勢貨幣的地位。

不過，他認為各國政府不會「打不過就加入」，尤其是美國絕對不可能允許另外一種貨幣來挑戰美元。未來，各國政府對天秤幣的監管與阻撓力道一定會增加，表面理由是臉書有數據、隱私保護問題，或可能導致跨國洗錢。其實，背後最重要的原因，還在於臉書挑戰各國政府對於貨幣的專有權。

問題四：臉書發幣，到底圖什麼？用戶數據與隱私的疑慮，可能卡住Libra？

曲建仲觀察，臉書已掌握全球24億使用者的日常行為，他們想要進一步掌握24億使用者的消費商機，一旦天秤幣取代法定貨幣、創建自己的支付生態圈，必定有更多使用者被吸引加入臉書社群，進一步擴大影響力。

當然臉書在隱私權這個議題很難說服民眾，但他質疑「隱私」未必是大部分民眾在意的事情，「不然為什麼臉書在英國爆出將8700萬人的個資分享給劍橋分析公司，大家還是照用不誤？」。

他無奈指出，大家都被Facebook或LINE這些社群軟體「綁架」了。大部分人不會太在意隱私這件事，反而更在意是否方便？只要天秤幣能讓用戶方便，就很可能被大眾接受。

問題五：美國國會要求臉書暫停開發，並將在16、17日舉辦聽證會，聽證會重點是什麼？

「美國國會是第一個開槍的政府單位，各國政府一定陸續祭出法規來監管！」曲建仲指出，天秤幣的成敗不是在技術，也不是商業模式，而是各國政府的態度。

究竟美國聽證會要挑戰臉書什麼？根據美國參議院銀行委員會給臉書的公開信，要求臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）必須回答下列問題：

1.天秤幣（Libra）到底如何運作？如何確保能夠符合金融法規規範？

2.這個新支付系統如何確保用戶隱私保護？ 臉書將從金融機構獲得哪些用戶金融資訊？

3.臉書獲得這些用戶的金融資訊後，將如何使用？並加以保護？

4.臉書是否會把用戶資訊與隱私，分享或賣給任何第三方機構？

5.臉書是否擁有任何可評價用戶信用等級的資訊？並將之使用在任何涉及信用、保險、雇傭與房貸的產品或服務上？

6.臉書如何確保上述信用評等的使用行為，不會違反《公平信用報告法案》（Fair Credit Reporting Act）？

問題六：Libra邁向上市之路，有哪些談判籌碼與關卡？

新加坡新躍社科大學（Singapore University Of Social Sciences）教授李國權觀察，臉書計畫2020年才要發Libra，卻提早在今年中就公布Libra白皮書，早就料想要花個半年至一年和各國政府周旋。

至於用戶最在意的隱私議題，臉書在白皮書上只提到一次。李國權表示，不只是隱私議題，其實連同72個懸缺的節點由誰加入、錨定法定貨幣的比重為何，大家都還霧裡看花。但這些模糊地帶，都是臉書刻意安排，與各國政府談判的籌碼。

「就算美國不支持，但只要符合瑞士法規，臉書還是能成功發幣！」他指出，Libra協會總部設在瑞士，只要瑞士放行，臉書就有管道對全球發幣，並跨境流通。而李國權也樂觀認為，因為臉書使用者有超過17億人無法觸及傳統金融服務，站在普惠金融與完善生態圈的立場，美國最終應該還是會開綠燈。

Libra上市之路，第一個戰場就在16、17日的聽證會，端視臉書、祖克伯在面對國會的隆隆炮火，能否見招拆招了。

各國政府對臉書幣的態度。圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／林讓均 本文出自2019.07.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）