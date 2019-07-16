挾7奈米Ryzen熱賣 超微CPU在韓、日市占率超越英特爾

2019-07-16 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



超微執行長蘇姿丰1月在美國消費性電子大展（CES）發表Ryen桌上微處理器。路透 分享 facebook

AMD新一代Ryzen處理器大賣，在南韓和日本的中央處理器（CPU）市占率已正式超越英特爾（Intel）。

科技網站引述Danawa Research 數據報導，超微Ryzen 3000在7日開賣後，超微Ryzen 系列處理器這幾天在南韓市占率已突破50%，首度超越英特爾的Core處理器。

而在日本，據BCN排名的數據，超微也突破50.5%的里程碑，英特爾如今由2018年10月的72.1%降至49.5%。

超微本月7日發布第三代桌電處理器Ryzen 3000，採用Zen 2架構，並委請台積電以7奈米製程生產。

超微周一股價大漲3.6%收在34.39美元，今年以來已上漲93%。

超微預訂下周三（24日）盤後公布第2季財報，7月的銷售表現不會反映在財報上。

Susqenhanna 金融集團分析師 Christopher Rolland表示，超微股價已提前反映新產品的利多。他發布報告說：「超微7日發表首款Ryzen 7奈米 CPU，但第2季桌機的市占率已達19.1%（五年來最高）。為爭搶市場，我們聽說（此行亞洲）英特爾將對Coffee Lake架構 CPU推出15%的折扣。」