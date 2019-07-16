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不參與美方籌組中東聯盟軍 日本：現不考慮派遣自衛隊

2019-07-16 12:03聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美國有意招募有意願的同盟國，組建中東聯盟軍，日本政府今日明確回絕。路透
美國有意招募有意願的同盟國，組建中東聯盟軍，日本政府今日明確回絕。路透
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對於美國有意招募有意願的同盟國，組建聯盟軍，在伊朗外海的荷莫茲海峽等海域展開巡邏。日本政府今日明確回絕。日本防衛大臣岩屋毅表示，態勢正恢復平靜，現階段日本不考慮派遣自衛隊前往該海域，也不考慮參與聯盟軍。

NHK等報導，岩屋毅在內閣會議後記者會表示，日本政府十分憂慮區域緊張局勢升溫，但判斷局勢正恢復平靜狀態。日本與美國有各種交流，但在現階段日本政府並沒有考慮加入所謂的志願者聯盟，也沒有考慮派遣自衛隊。

岩屋表示，日本企業經營的油輪確實在荷莫茲海峽遭到襲擊，但此後並未發生類似事件。眼下狀態以恢復平靜。重要的是繼續透過外交努力，緩和中東區域的緊張情勢，讓情勢安定化。他說，該區域對日本能源安全保障至關重要，如果真有必要，也必須做各種考慮，但首先是密切關注事態發展。

至於美方是否要求日本派遣自衛隊參與護船，岩屋沒有明說。

美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）美東時間9日在華盛頓郊外向記者團表達，正與許多國家磋商，為了守護航行自由，是否有意願組建軍隊聯盟。日媒分析，日本進口的原油高達八成行經該航道，很可能會被要求以某種形式參與合作。但油輪遇襲案，美國斷定伊朗涉入其中，讓與伊朗傳統關係良好的日本立場尷尬。

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