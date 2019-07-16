印尼峇里島6.1地震 尚無海嘯警報

2019-07-16 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



路透引述歐洲地震觀測機構「歐洲─地中海地震中心」（EMSC）的資訊報導，印尼觀光勝地峇里島在台灣時間16日早上發生規模6.1的地震，設在美國夏威夷的太平洋地震預警中心並未發布海嘯警報，美國地質調查局測到的此次地震規模為5.7。

這場海底地震發生在台灣時間上午9時18分，目前尚無傷亡報導。EMSC指出，震央在峇里島登帕薩市（Denpasar）西南方約102公里的海域，深度約100公里。