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銅價、金價漲 油價跌破每桶60美元

2019-07-16 07:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

銅價漲至兩周來最高，中國經濟有趨穩的跡象；黃金價格尾盤上漲，公債殖利率下降以及對央行降息的押注蓋過了製造業改善的跡象；油價跌破每桶60美元，因導致墨西哥灣近四分之三產能停產的熱帶風暴進了內陸。

●銅價上漲

紐約時間下午1:07，紐約商品交易所9月期銅上漲0.6%，結算價每磅2.711美元。LME銅價上漲0.8%至每公噸5,983美元；鋁、鎳、鋅和鉛上漲，錫價下跌。

中國國家統計局表示，包括減稅和定向貨幣刺激，相關政策的效果將在下半年加強。

摩根大通分析師Natasha Kaneva和Gregory Shearer在周一的電子郵件報告中說：「中國的寬鬆周期和可能更強勁的需求環境將足以讓基本金屬獲得更多上行空間。」

●金價上漲

紐約時間下午1:35，紐約商品交易所8月黃金期貨上漲0.1%，結算價報每英兩1,413.50美元。 上周價格上漲0.9%。

早前報告顯示中國6月份的工業增加值和零售銷售超出預期，刺激政策奏效的證據降低了黃金的避險需求。

此外，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯上周五說，Fed應該考慮進行兩次降息，將通膨率推高至央行2%的目標上方。

●油價跌破每桶60美元，受中國經濟停滯等影響

原油期貨在紐約收盤下跌1.1%，創近兩周以來的最大跌幅。隨著颶風「巴里」已經登陸並減弱，鑽探企業已開始重新啟用墨西哥灣地區的海上鑽探設施。

美國政府周一表示，約69%的原油產能仍然關閉，周末期間則關閉了73%。

紐約商業交易所8月交割西德州中級原油（WTI）跌0.63美元至每桶59.58美元。 ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油9月期貨跌0.24美元，收報每桶66.48美元

紐約金價
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