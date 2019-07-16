親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

川普政府採取行動干預美元 可能性增高

2019-07-16 06:40世界日報 記者張大仁／綜合報導

華爾街分析師表示，川普政府越來越可能試圖在貨幣戰爭中使用更強大的武器，而不再只是用推文和批評外國央行和貨幣操縱的言論。

分析師現在認為，川普政府很有可能採取「干預」行動弱化美元，這意味著美國政府實際上會出售美元並買進其他貨幣。但更有可能的是，美國將口頭上放棄長期強勢的美元政策，以努力平衡其認為與中國等國家以弱勢貨幣損害美元出口商等不平衡的競爭環境。

川普總統一直在抱怨美元和匯率操縱問題。他在7月3日推文指出，中國和歐洲已經採取政策措施來降低本國貨幣以與美國競爭，也許美國應該「比照」這些行動。他還一再批評聯準會(Fed)政策，他個月抨擊歐洲央行行長德拉吉為更多寬鬆政策打開了大門，從而使得歐元走低。

Pimco全球經濟顧問費爾斯(Joachim Fels)在報告中表示，川普總統和其他政府官員明確表達對弱勢美元的興趣，暗示美國可能干預市場。

他寫道，「自2018年初一度暫停後，全球主要貿易集團五年多來一直在進行的冷戰再次爆發。此外，美國和其他主權政府及中央銀行直接干預以弱化貨幣的情況下升級為全面貨幣戰爭，近期內機率不大，但也不能排除其可能性。」

雖然市場對干預的猜測一直在上升，但諷刺的是美元可能會出現一段時間的下跌，部分原因是Fed將採取寬鬆政策並預計會降息。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師錢德勒(Marc Chandler)表示，美元匯率波動處於多年低位，美元匯率一直在狹幅震盪。衡量大量相對貿易夥伴的全面貿易加權美元一直在下降。

他表示，「利率一直在降低，」並指出美國國債殖利率正在接近德國、英國和日本，「這是美元反彈最後階段的跡象。」

錢德勒不認為會出現干預，「其他國家根本無視。跳探戈也需要兩個人。」

美國商銀美林和高盛策略師上周表示，干預風險雖低但仍在上升。高盛分析師表示，關於貨幣政策的討論「是在總統讓投資人對貿易政策問題感到驚訝的背景下出現的，這讓人感到『任何事都有可能』。」

高盛分析師指出，「雖然這會牴觸近幾十年的常軌，但發達市場中央銀行最近更積極地操作其資產負債表，而外匯干預也類似於非常規貨幣政策，至少在操作意義上。」

美國商銀美林G-10外匯策略師蘭多爾(Ben Randol)表示，美國干預的風險不應該被忽視，但他預計政府將口頭大於實際行動。

由柯林頓政府時期的財長魯賓(Robert Rubin)制訂的「強勢美元政策」，後來的政府也都只是口頭說說，但它可能會被拋棄。

蘭多爾說，「我們也注意到國家經濟委員會主任庫德洛說『我們想要穩定的美元」而不是強勢美元。看來他似乎正在退縮，」「我認為他們開始改變描述政策的方式而不是使用『強勢』這個詞。」

他表示，雖有評論指出政府可能正在考慮干預，他認為不太可能，「相對於其長期均勢，美元被高估了約10%以上。財政部也開始關注IMF的研究，」「我們認為這是個重要的訊號，表明政府正在關注美元及其長期競爭力，這可能是一個靈感，也可能是他們想要干預的原因。”

他說，除非存在極端的貨幣波動，否則G-20國家已同意不進行單獨干預。他表示，最後一次集體干預是在2011年貨幣海嘯後日元狂升時，是為了壓低日元匯率。

蘭多爾說，「除非它們真的想棄數十年先例不顧，否則只能干預如何穩定美元，而不會設定匯率目標。因為那沒有效果，順帶一句，它們也沒有火力來支持。」

蘭多爾表示，財政部指示紐約Fed對美元進行操作，而它能使用的基金資產為940億美元，其中包括現金和現金等價物360億美元，國債為220億美元。

他說，「他們可以利用這些美元資產進入市場並買進外匯。」財政部通常透過紐約Fed進行操作，如果要進行干預，它可能只會用幾十億元，「雖然金額很小但卻釋出訊號。」

蘭多爾表示，其他國家在只因美國不喜歡美元強勢就同意干預的可能性很小。因此，美國更有可能找到基於波動性單獨行動的理由。

他說，「我們必須考慮這個問題，一切皆有可能。目前正密切關注的是，由於資產市場風險不穩定，美元反彈，在這種環境下，干預的可能性要高得多，」他並指出美股大跌可能引發大幅轉向美元安全資產的移動。

川普Fed外匯戰爭
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

不在乎財報季 美股指數再創新高

2019-07-16 05:27

在美碰壁進軍歐洲 華為將投資義大利31億美元

2019-07-16 05:19

債市好矛盾：歐洲高收益債券殖利率竟也淪為負值

2019-07-16 01:08

美股再創新高 科技股走強 財報季拉開序幕

2019-07-16 06:38

日旅館設公休日 業績反增

2019-07-16 00:12

希爾頓 攻豪華旅遊市場

2019-07-16 00:12

亞洲電子支付 擊敗信用卡

2019-07-16 00:11

四大趨勢 提升電子支付體驗

2019-07-16 00:11

日銀利率控制新招 Fed取經

2019-07-16 00:07

美降息幅度 市場預測分歧

2019-07-16 00:07

日韓貿易戰火燒 韓企進入緊急狀態

2019-07-16 00:05

全球貨運量減 經濟有憂

2019-07-16 00:05

美科技股失色 Q2獲利看淡

2019-07-15 23:53

FAAG涉壟斷 今再受拷問

2019-07-15 23:53

美擬立法 禁科技大咖跨足數位貨幣

2019-07-15 23:52

菲股大反攻 邁入多頭市場

2019-07-15 23:52

花旗報喜 淨利優於預期

2019-07-15 23:32

投資大咖批Google叛國 籲政府展開調查

2019-07-15 23:31

印尼盾 攀至一年高點

2019-07-15 23:30

美股早盤創新高後回平盤狹幅波動 投資人提防財報季

2019-07-15 22:28

黃銘章：日若擴大管制範圍 不利南韓半導體出口

2019-07-15 20:31

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01

日本安全出口名單擬除南韓 文在寅警告反傷作用

2019-07-15 18:24

科法斯示警 汽車業破產風險攀升

2019-07-15 17:53

比特幣一度跌破1萬美元大關 因遭川普嚴厲批評

2019-07-15 17:12

奧運熱潮再起！ 東京房價將水漲船高

2019-07-15 16:20

法開徵數位稅 專家：消費者恐受害

2019-07-15 13:45

南韓議員擬訪日折衝貿易戰 日方見解傾向悲觀

2019-07-15 13:10

新問題不斷 波音737 MAX恐得停飛到明年

2019-07-15 12:31

亞洲邁向無現金社會 電子支付比超越信用卡！

2019-07-15 12:26

億萬富豪早跑了！香港百萬富豪資金出逃 新加坡為首選

2019-07-15 11:17

日韓爭端吵什麼？四大發展三大影響一次看

2019-07-15 09:46

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-15 06:59

非洲首富丹高特 民生商機全包了

2019-07-14 23:58

埃及肥料巨擘 不怕貿易戰

2019-07-14 23:58

OPEC祕書長 國際公關高手

2019-07-14 23:58

臉書加密幣 法國也反對

2019-07-14 23:57

熱帶風暴襲美 汽油看漲

2019-07-14 23:57
看更多

熱門文章

日本人排隊六小時只為一杯珍奶 網友：還不如飛去台灣

2019-07-15 10:33

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01

地鐵上要座位被拒 女乘客脫內褲怒吼「我是女生耶」

2019-07-15 10:33

美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國

2019-07-15 08:15

億萬富豪早跑了！香港百萬富豪資金出逃 新加坡為首選

2019-07-15 11:17

美國優先再升級！川普將簽3.0版「買美貨」行政命令

2019-07-15 18:22

印度18歲男腦死母心碎幫穿壽衣 驚見兒子流淚「復活」

2019-07-15 11:28

馬路上出現坑洞無人補 他怒畫一個圖案立刻就修好

2019-07-15 12:33

日韓爭端吵什麼？四大發展三大影響一次看

2019-07-15 09:46

川普推文示威 貿易戰重挫中國經濟成長

2019-07-15 21:12

法國慶亮點「空中滑板」可用於突擊？ 特種部隊也有興趣

2019-07-15 14:33

新問題不斷 波音737 MAX恐得停飛到明年

2019-07-15 12:31

登月臨時喊卡！ 印度飛船二號現技術問題延後發射

2019-07-15 08:36

川普叫女議員滾回原生國 波洛西：他要美國再次變白

2019-07-15 10:27

影／遊樂設施空中腰斬 印度2遊客活活摔死

2019-07-15 18:03

避高關稅 美企紛紛抽腿中國 「走了便不回頭」

2019-07-15 17:10

土國周旋美俄買超強武器 台灣軍購能學到什麼？

2019-07-15 11:00

韓男尾隨長髮女回家 趁她洗澡破窗險性侵得逞

2019-07-15 14:50

WSJ：生產線移出中國 美國製造商走了就不回去了

2019-07-15 09:15

「天堂之門」美照攏是假！ 一面鏡子變出清澈湖面

2019-07-15 16:25

15歲時助選一炮而紅 紐約市長兒子現在要幫老爸選總統

2019-07-15 12:40

嗆自家女議員回原籍國 川普被酸她們政府是真爛

2019-07-15 14:42

矽谷創投大咖：Google「近似叛國」 應受FBI及CIA調查

2019-07-15 16:24

亞洲邁向無現金社會 電子支付比超越信用卡！

2019-07-15 12:26

離婚後首度公開露面 亞馬遜創辦人貝佐斯偕新歡看溫網男單決賽

2019-07-15 10:01

川普上任來最歧視言論 嗆少數裔女議員「回你們國去」

2019-07-15 22:38

慎入！11歲女童頭部90度扭曲 家人嘆沒錢醫

2019-07-15 11:30

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

影／動物也狂逃！巴瑞颶風襲美 洪水引發「小強大軍」出沒

2019-07-15 13:06

川普種族歧視劣跡斑斑 白宮百年來前所未見

2019-07-15 22:56

影／天降神兵！飛行滑板神技驚艷法國國慶

2019-07-15 18:00

日韓貿易戰火燒 韓企進入緊急狀態

2019-07-16 00:05

他忌妒截肢者 竟拿巨石砸斷左腿活得更自信

2019-07-15 16:16

NBC：川普考慮撤換商務部長羅斯

2019-07-15 18:07

比特幣一度跌破1萬美元大關 因遭川普嚴厲批評

2019-07-15 17:12

不在乎財報季 美股指數再創新高

2019-07-16 05:27

貿易戰讓美商撤離中國 但沒回到美國

2019-07-15 14:34

防海平面上升 美砸4000億美元蓋海堤

2019-07-15 15:58

澳洲4孩童大冒險駕車千里 飛車追逐曾跑贏警察

2019-07-15 16:37

日本安全出口名單擬除南韓 文在寅警告反傷作用

2019-07-15 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top