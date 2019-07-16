川普政府採取行動干預美元 可能性增高

2019-07-16 06:40 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



華爾街分析師表示，川普政府越來越可能試圖在貨幣戰爭中使用更強大的武器，而不再只是用推文和批評外國央行和貨幣操縱的言論。

分析師現在認為，川普政府很有可能採取「干預」行動弱化美元，這意味著美國政府實際上會出售美元並買進其他貨幣。但更有可能的是，美國將口頭上放棄長期強勢的美元政策，以努力平衡其認為與中國等國家以弱勢貨幣損害美元出口商等不平衡的競爭環境。

川普總統一直在抱怨美元和匯率操縱問題。他在7月3日推文指出，中國和歐洲已經採取政策措施來降低本國貨幣以與美國競爭，也許美國應該「比照」這些行動。他還一再批評聯準會(Fed)政策，他個月抨擊歐洲央行行長德拉吉為更多寬鬆政策打開了大門，從而使得歐元走低。

Pimco全球經濟顧問費爾斯(Joachim Fels)在報告中表示，川普總統和其他政府官員明確表達對弱勢美元的興趣，暗示美國可能干預市場。

他寫道，「自2018年初一度暫停後，全球主要貿易集團五年多來一直在進行的冷戰再次爆發。此外，美國和其他主權政府及中央銀行直接干預以弱化貨幣的情況下升級為全面貨幣戰爭，近期內機率不大，但也不能排除其可能性。」

雖然市場對干預的猜測一直在上升，但諷刺的是美元可能會出現一段時間的下跌，部分原因是Fed將採取寬鬆政策並預計會降息。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師錢德勒(Marc Chandler)表示，美元匯率波動處於多年低位，美元匯率一直在狹幅震盪。衡量大量相對貿易夥伴的全面貿易加權美元一直在下降。

他表示，「利率一直在降低，」並指出美國國債殖利率正在接近德國、英國和日本，「這是美元反彈最後階段的跡象。」

錢德勒不認為會出現干預，「其他國家根本無視。跳探戈也需要兩個人。」

美國商銀美林和高盛策略師上周表示，干預風險雖低但仍在上升。高盛分析師表示，關於貨幣政策的討論「是在總統讓投資人對貿易政策問題感到驚訝的背景下出現的，這讓人感到『任何事都有可能』。」

高盛分析師指出，「雖然這會牴觸近幾十年的常軌，但發達市場中央銀行最近更積極地操作其資產負債表，而外匯干預也類似於非常規貨幣政策，至少在操作意義上。」

美國商銀美林G-10外匯策略師蘭多爾(Ben Randol)表示，美國干預的風險不應該被忽視，但他預計政府將口頭大於實際行動。

由柯林頓政府時期的財長魯賓(Robert Rubin)制訂的「強勢美元政策」，後來的政府也都只是口頭說說，但它可能會被拋棄。

蘭多爾說，「我們也注意到國家經濟委員會主任庫德洛說『我們想要穩定的美元」而不是強勢美元。看來他似乎正在退縮，」「我認為他們開始改變描述政策的方式而不是使用『強勢』這個詞。」

他表示，雖有評論指出政府可能正在考慮干預，他認為不太可能，「相對於其長期均勢，美元被高估了約10%以上。財政部也開始關注IMF的研究，」「我們認為這是個重要的訊號，表明政府正在關注美元及其長期競爭力，這可能是一個靈感，也可能是他們想要干預的原因。”

他說，除非存在極端的貨幣波動，否則G-20國家已同意不進行單獨干預。他表示，最後一次集體干預是在2011年貨幣海嘯後日元狂升時，是為了壓低日元匯率。

蘭多爾說，「除非它們真的想棄數十年先例不顧，否則只能干預如何穩定美元，而不會設定匯率目標。因為那沒有效果，順帶一句，它們也沒有火力來支持。」

蘭多爾表示，財政部指示紐約Fed對美元進行操作，而它能使用的基金資產為940億美元，其中包括現金和現金等價物360億美元，國債為220億美元。

他說，「他們可以利用這些美元資產進入市場並買進外匯。」財政部通常透過紐約Fed進行操作，如果要進行干預，它可能只會用幾十億元，「雖然金額很小但卻釋出訊號。」

蘭多爾表示，其他國家在只因美國不喜歡美元強勢就同意干預的可能性很小。因此，美國更有可能找到基於波動性單獨行動的理由。

他說，「我們必須考慮這個問題，一切皆有可能。目前正密切關注的是，由於資產市場風險不穩定，美元反彈，在這種環境下，干預的可能性要高得多，」他並指出美股大跌可能引發大幅轉向美元安全資產的移動。