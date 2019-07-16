美股再創新高 科技股走強 財報季拉開序幕

2019-07-16 06:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周一盤中在平盤上下震盪，終場仍在科技股帶頭下僅小漲作收，但足以再創新高，

花旗集團打頭陣公布優於預期的財報，但股價卻因淨利息收益率下滑而下跌，終場跌幅收斂僅小跌，但金融股仍跌0.5%，成為拖累標普500指數最重的類股。摩根大通、高盛、富國銀行跌幅均在1%以上。

標普500指數微漲0.53點，收3,014.3點。道瓊工業平均指數上漲0.1%，報27,359.16點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報8,258.186點，連四日創新高。

聯準會（Fed）主席上周鮑爾的講話後，交易員也留意本周多位Fed官員的談話。Fed本月底幾乎篤定降息，投資人如今關心的是，降息幅度有多大。

在此之前，左右市場動力仍將是數百家大型公司的財報，據FactSet統計，分析師預估標普500指數第2季獲利會下降3%，是三年來最差。

BMO 全球資產管理公司策略師 Jon Adams說：「企業獲利門檻很低，因此我認為上揚不算是意外。」他表示將關注有哪些營收成長的公司，能夠擺脫美元走強，全球經濟減速情形的因素。他也將留意，當多家公司薪資上揚時，還能維持淨利率的公司。

吉利德科學（Gilead Sciences）大漲2.7%，帶動標普500指數醫療股上漲，這家製藥公司表示，將投資51億美元，拓展和生技公司Galapagos的合作關係。

波音公司（Boeing）跌 1%，華爾街日報報導 737 Max將停飛至明年初。