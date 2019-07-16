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不在乎財報季 美股指數再創新高

2019-07-16 05:27世界日報 記者張大仁／綜合報導

儘管華爾街對企業財報季開始持謹慎態度，股市尾盤仍勉力再創新高。（美聯社）
儘管華爾街對企業財報季開始持謹慎態度，股市尾盤仍勉力再創新高。（美聯社）
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儘管華爾街對企業財報季開始持謹慎態度，美國股市尾盤仍勉力再創新高。

美股道瓊工業平均指數上揚27.13點或0.1%收2萬7359.16點。史坦普500指數上揚0.53點或0.02%收2014.3點。那斯達克綜合指數上揚14.04點或0.17%收8258.19點。

花旗集團第二季財報高於分析師預期，為財報季鳴槍起跑。電子債券交易平台Tradeweb首次公開募股的收益推動了該行的業績超過華爾街預期。花旗集團股票小跌0.084%。

其他大型銀行如J.P.摩根大通、摩根史坦利、美國商銀和高盛，預計將在本周稍後陸續公布上季財報。

這個財報季前景黯淡。FactSet數據顯示，分析師預計第二季史指的獲利將下降3%。

Baird首席投資策略師比特斯(Bruce Bittles)在報告中表示，「低獲利預期使得財報結果可能會出現意外上揚並推動股市反彈。」「然而，投資人將權衡利多經濟訊息和低利率相對財報結果、全球經濟放緩和貿易緊張局勢。」

Newton Advisors經理人紐頓(Mark Newton)表示，「走勢繼續顯示出幾乎未見疲軟，而且在推升至新高前已在高檔盤桓數日。」「整體而言，『挑戰風險』看來仍然是現在和8月間最有可能的結果，到8月時市場頂部可能會變得更強勁。」

在聯準會(Fed)主席鮑爾在國會作證後，美國Amerivet證券評級主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「鮑爾比市場預期的更溫和，」「當然，他確定了至少7月會降息。」

他說：「他強調了消極因素並打消了積極因素。」「你可以得出這樣的結論：對於Fed來說，這不是來一個完成一個的場景，但這還有待觀察。」

降息將在全球經濟成長放緩的時候出現。

由於與美國的貿易戰造成損失，中國第二季經濟成長率較上年同期放緩至6.2%，是至少27年來最低的。不過，中國國內生產總值成長符合預期，工業生產、零售銷售和固定資產投資數據高於分析師預期。

川普總統就中國經濟數據推文發表評論，指其經濟成長放緩就是「為什麼中國想達成協議」。

在企業新聞方面，賽門鐵克的股票暴跌10.68%，因該公司暫停與博通的交易談判。

華爾街鮑爾摩根Fed
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