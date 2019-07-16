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債市好矛盾：歐洲高收益債券殖利率竟也淪為負值

2019-07-16 01:08經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

華爾街日報報導，通常擁有高收益率的十幾種垃圾債，如今在歐洲的殖利率已轉為負值，反映在超寬鬆貨幣政策下，債市投資轉為押注如何「虧錢虧得最少」。

歐洲投資人對於花錢買負殖利率的政府公債券、與高評等投資級公司債已是司空見慣，而垃圾債的發行者通常資產負債表較弱、事業規模較小，還可能無法還款。

不過，根據美銀美林，歐洲電信巨擘Altice Europe及諾基亞（Nokia）等14間企業所發行、價值超過30億歐元（33.8億美元）的垃圾債，殖利率已降至負值。觀察歐洲所有主要公司債的美銀分析師團隊指出，在最近之前，從未見過負殖利率的垃圾債。

保險集團英傑華（Aviva）信貸投資長Colin Purdie說：「這個情況很反常，（垃圾債）既然被稱為『高收益債』，殖利率為負值很罕見。但這也並非全然瘋狂的現象，一些投資人能接受這並非絕對報酬，而是相對報酬。」

歐洲債券殖利率降抵歷史新低的原因為：歐洲央行（ECB）已暗示，未來幾個月將調降已為負值的政策利率、或宣布將重啟購債計畫。此外，高品質的公債及公司債供不應求，也促使投資人買進風險較高的債券，以取得一些收益。

確切而言，多數垃圾債殖利率穩居正值領域。ICE美銀美林歐元高收益債指數中，評等居垃圾債之首的BB級債券殖利率為1.9%，低於1月的3.6%，而該指數所有垃圾級債券的平均殖利率為3%，也低於1月的4.9%。

然而，殖利率為負值的垃圾債都有個特色，有助解釋為什麼這些債券的值利率超低。約半數的負殖利率垃圾債都有可能被提前贖回。就其中一些債券來說，投資人現在買進的價格將高於償還價格，因此勢必會虧錢。金融研究公司Creditsights電訊分析師波洛克舉例，根據FaceSet的數據，Altice Luxembourgy在2022年到期債券的目前市價高於贖回價格，目前贖回殖利率為負7.65%，到期殖利率則為6.04%（正值）。因此投資人可能是在押注，企業不會提早贖回債券。

其他的負殖利率垃圾債則是近期就會到期，但發行的公司營運日漸好轉，到償債之前都不太可能出問題，因此買進這些債券的投資人損失將比把錢放入定存帳戶還少。例如，美國波爾公司（Ball Corp）所發行、2020年12月到期的債券殖利率為負0.2%，略高於歐洲存款利率的負0.4%，也高於德國到期日相近公債的負0.7%。

駿利亨德森（Janus Henderson）固定收益資產組合經理人溫斯頓表示，投資人要在必須持續投資、以及要冒多少風險之間取得平衡，波爾公司等企業的債券是相對安全的地方，而已為負值的債券殖利率，不代表不會繼續往下跌。對投資人而言，殖利率下跌代表債券價格上漲，投資人至少在帳面上能獲得收益。

美銀美林信用策略師馬丁表示，負殖利率的垃圾債絕對會增加，從14家增加到30、50或100家，花不了太多時間。他指出，目前約2%的歐洲高收益債券殖利率為負值，即便垃圾債與公債殖利率之間的平均利差只縮小0.4個百分點，負殖利率垃圾債的比重就會增加至10%。

在超寬鬆貨幣政策下，一些歐洲垃圾債券的殖利率轉為負值。美聯社
在超寬鬆貨幣政策下，一些歐洲垃圾債券的殖利率轉為負值。美聯社
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