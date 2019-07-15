親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

男星淪性侵犯 姜至奐認了伸狼爪

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01經濟日報 記者易起宇╱即時報導

麥肯錫顧問公司的7月報告指出，全球在經濟上已愈來愈仰賴中國，在此同時，中國愈來愈依賴國內的消費者提振經濟成長。

CNBC報導，麥肯錫這份報告剛好發表在中國陷入與美國長達一年的關稅戰之際，這場戰爭甚至已波及到科技和國安領域。經濟學家普遍預測關稅提高對中國經濟的衝擊將甚於美國，因為中國比美國更仰賴出口。

不過，麥肯錫的報告卻發現，在2015年1月至2018年12月的這16季期間，中國國內消費對經濟成長的貢獻比率超過六成的共有11季。這代表著，中國經濟已經降低對以貿易為成長來源的仰賴。報告也發現，去年中國淨出口對經濟成長的貢獻「已為負值」。

麥肯錫亞洲區董事長東比表示：「我想中國正在試圖做的一件事情是：建立一個更強健、更多元化的經濟。」

麥肯錫在研究中國與世界在貿易、資本和科技上的連結度後發現，中國消費者對支撐中國成長愈來愈重要，這代表中國製造商銷售給國內消費者的產品愈來愈多，銷售給全球者則減少。

因此，根據麥肯錫，中國2017年出口占國內生產總額（GDP）的比率僅9%，遠低於2007年的17%，顯示中國已變得更自主、對其他國家的曝險降低。

錫報告表示：「中國對全球的曝險已相對下滑的原因，為其主要經濟成長動力已不再是貿易或投資，而是國內消費。中國（對全球）曝險降低也反映了一項現實，即該國經濟相對於已開發國家仍然相對封閉。」

這份報告指出，相較下，全球其他國家已變得更加仰賴中國，若非與中國交易更多產品、就是接受中國更多投資。

麥肯錫指出有三個族群的國家最仰賴中國：

●南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南等亞洲國家，因為這些國家在全球供應鏈上與中國緊密聯結。

●澳洲、智利、哥斯大黎加、迦納和南非等資源豐富國，因為這些資源將出口至中國。

●埃及、巴基斯坦等新興市場，因為這些國家在高度仰賴中國的投資。

麥肯錫表示：「對中國仰賴程度不同的國家和產業，易受中國與世界關係改變衝擊的程度可能有高有低。全球其他國家對中國的仰賴升高，反映了中國作為市場、供應商和投資人的重要性日益提高。」

麥肯錫公司報告指出，世界各國對中國的仰賴日益升高，但中國的成長動力已從出口轉為國...
麥肯錫公司報告指出，世界各國對中國的仰賴日益升高，但中國的成長動力已從出口轉為國內消費者。路透
分享

貿易戰關稅
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

比特幣一度跌破1萬美元大關 因遭川普嚴厲批評

2019-07-15 17:12

科法斯示警 汽車業破產風險攀升

2019-07-15 17:53

奧運熱潮再起！ 東京房價將水漲船高

2019-07-15 16:20

法開徵數位稅 專家：消費者恐受害

2019-07-15 13:45

南韓議員擬訪日折衝貿易戰 日方見解傾向悲觀

2019-07-15 13:10

新問題不斷 波音737 MAX恐得停飛到明年

2019-07-15 12:31

亞洲邁向無現金社會 電子支付比超越信用卡！

2019-07-15 12:26

億萬富豪早跑了！香港百萬富豪資金出逃 新加坡為首選

2019-07-15 11:17

日韓爭端吵什麼？四大發展三大影響一次看

2019-07-15 09:46

非洲別走東亞老路！「無煙囪產業」才是經濟最佳解？

2019-07-15 08:30

美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國

2019-07-15 08:15

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-15 06:59

非洲首富丹高特 民生商機全包了

2019-07-14 23:58

埃及肥料巨擘 不怕貿易戰

2019-07-14 23:58

OPEC祕書長 國際公關高手

2019-07-14 23:58

臉書加密幣 法國也反對

2019-07-14 23:57

熱帶風暴襲美 汽油看漲

2019-07-14 23:57

美銀：新興市場9月觸頂

2019-07-14 23:57

亞馬遜會員日 考驗當日到貨

2019-07-14 23:57

鮑爾演說、美企財報 本周關鍵

2019-07-14 23:57

美下半年飆股 點名「五顆星」

2019-07-14 23:55

半導體市場何時大幅回春？IDC：恐怕得等後年

2019-07-14 23:37

遭限制出口高科技材料 南韓爭取WTO同情

2019-07-14 23:28

明年工資只調2.9%嫌太低 南韓總統為無法履行承諾道歉

2019-07-14 18:00

韓國工資僅調高2.9% 創10年最低水準

2019-07-14 17:09

三星李在鎔成功固料！ 取得日方三種材料應急庫存

2019-07-14 16:51

認購價太低 百威亞太赴港IPO喊卡

2019-07-13 23:11

伊爾艾朗專欄／歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

雙印外貿關係 趨緊張

2019-07-13 23:11

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

大陸男烏克蘭娶老婆逆轉人生 今更住大屋有泳池

2019-07-14 21:57

苦等7小時美婦成機上唯一乘客 兒子機長：做媽媽私人機師

2019-07-14 22:17

日本人排隊六小時只為一杯珍奶 網友：還不如飛去台灣

2019-07-15 10:33

地鐵上要座位被拒 女乘客脫內褲怒吼「我是女生耶」

2019-07-15 10:33

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-15 06:59

美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國

2019-07-15 08:15

億萬富豪早跑了！香港百萬富豪資金出逃 新加坡為首選

2019-07-15 11:17

印度18歲男腦死母心碎幫穿壽衣 驚見兒子流淚「復活」

2019-07-15 11:28

馬路上出現坑洞無人補 他怒畫一個圖案立刻就修好

2019-07-15 12:33

貿易黑名單衝擊 華為計畫大砍美研發人力

2019-07-14 23:18

日韓爭端吵什麼？四大發展三大影響一次看

2019-07-15 09:46

登月臨時喊卡！ 印度飛船二號現技術問題延後發射

2019-07-15 08:36

美下半年飆股 點名「五顆星」

2019-07-14 23:55

新問題不斷 波音737 MAX恐得停飛到明年

2019-07-15 12:31

川普叫女議員滾回原生國 波洛西：他要美國再次變白

2019-07-15 10:27

土國周旋美俄買超強武器 台灣軍購能學到什麼？

2019-07-15 11:00

法國慶亮點「空中滑板」可用於突擊？ 特種部隊也有興趣

2019-07-15 14:33

美國優先再升級！川普將簽3.0版「買美貨」行政命令

2019-07-15 18:22

韓男尾隨長髮女回家 趁她洗澡破窗險性侵得逞

2019-07-15 14:50

半導體市場何時大幅回春？IDC：恐怕得等後年

2019-07-14 23:37

WSJ：生產線移出中國 美國製造商走了就不回去了

2019-07-15 09:15

奈國「將軍」 資產遍布三大洲

2019-07-14 23:58

15歲時助選一炮而紅 紐約市長兒子現在要幫老爸選總統

2019-07-15 12:40

馬克宏國慶閱兵 大秀歐洲軍力

2019-07-14 22:48

「天堂之門」美照攏是假！ 一面鏡子變出清澈湖面

2019-07-15 16:25

飛行滑板驚艷法國慶遊行 暗示軍用指日可待

2019-07-14 21:52

矽谷創投大咖：Google「近似叛國」 應受FBI及CIA調查

2019-07-15 16:24

至少11人受害…誣陷無辜民眾藏毒 前副警長被控52罪

2019-07-14 23:23

美提三方會談化解日韓緊張 韓媒：美失望日本未回應

2019-07-14 22:36

離婚後首度公開露面 亞馬遜創辦人貝佐斯偕新歡看溫網男單決賽

2019-07-15 10:01

嗆自家女議員回原籍國 川普被酸她們政府是真爛

2019-07-15 14:42

慎入！11歲女童頭部90度扭曲 家人嘆沒錢醫

2019-07-15 11:30

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

亞洲邁向無現金社會 電子支付比超越信用卡！

2019-07-15 12:26

民主黨新舊領導力內訌 川普再批4新晉女議員

2019-07-15 03:03

外洩電文揭密：川普退出伊朗核子協議 出於私怨…

2019-07-14 23:44

避高關稅 美企紛紛抽腿中國 「走了便不回頭」

2019-07-15 17:10

非洲首富丹高特 民生商機全包了

2019-07-14 23:58

影／動物也狂逃！巴瑞颶風襲美 洪水引發「小強大軍」出沒

2019-07-15 13:06

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top