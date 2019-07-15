麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



麥肯錫顧問公司的7月報告指出，全球在經濟上已愈來愈仰賴中國，在此同時，中國愈來愈依賴國內的消費者提振經濟成長。

CNBC報導，麥肯錫這份報告剛好發表在中國陷入與美國長達一年的關稅戰之際，這場戰爭甚至已波及到科技和國安領域。經濟學家普遍預測關稅提高對中國經濟的衝擊將甚於美國，因為中國比美國更仰賴出口。

不過，麥肯錫的報告卻發現，在2015年1月至2018年12月的這16季期間，中國國內消費對經濟成長的貢獻比率超過六成的共有11季。這代表著，中國經濟已經降低對以貿易為成長來源的仰賴。報告也發現，去年中國淨出口對經濟成長的貢獻「已為負值」。

麥肯錫亞洲區董事長東比表示：「我想中國正在試圖做的一件事情是：建立一個更強健、更多元化的經濟。」

麥肯錫在研究中國與世界在貿易、資本和科技上的連結度後發現，中國消費者對支撐中國成長愈來愈重要，這代表中國製造商銷售給國內消費者的產品愈來愈多，銷售給全球者則減少。

因此，根據麥肯錫，中國2017年出口占國內生產總額（GDP）的比率僅9%，遠低於2007年的17%，顯示中國已變得更自主、對其他國家的曝險降低。

錫報告表示：「中國對全球的曝險已相對下滑的原因，為其主要經濟成長動力已不再是貿易或投資，而是國內消費。中國（對全球）曝險降低也反映了一項現實，即該國經濟相對於已開發國家仍然相對封閉。」

這份報告指出，相較下，全球其他國家已變得更加仰賴中國，若非與中國交易更多產品、就是接受中國更多投資。

麥肯錫指出有三個族群的國家最仰賴中國：

●南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南等亞洲國家，因為這些國家在全球供應鏈上與中國緊密聯結。

●澳洲、智利、哥斯大黎加、迦納和南非等資源豐富國，因為這些資源將出口至中國。

●埃及、巴基斯坦等新興市場，因為這些國家在高度仰賴中國的投資。

麥肯錫表示：「對中國仰賴程度不同的國家和產業，易受中國與世界關係改變衝擊的程度可能有高有低。全球其他國家對中國的仰賴升高，反映了中國作為市場、供應商和投資人的重要性日益提高。」