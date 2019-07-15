法開徵數位稅 專家：消費者恐受害

2019-07-15 13:45 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



臉書等大型美國科技業者在歐洲營收比重高，都會被法國課徵數位服務稅。 (photo by Lyncconf Games flickr under CC license） 分享 facebook

法國政府面對美國將展開301條款調查壓力，仍堅持開徵新的數位服務稅以增加稅收，預期21天內將頒布相關法令，並從2019年1月開始追溯適用。不過，專家認為，雖然數位服務稅瞄準美國大型科技業者，但業者卻可能轉嫁稅收成本至法國消費者，消費者最終將受害。

瞄準美國科技業

法國政府要開徵數位服務稅，只要企業有超過7.5億歐元的網路營收，而法國境內營收超過2500萬歐元就會被課徵營收3%的稅，估計約有30家企業必須繳納相關的稅，Google、臉書、亞馬遜、蘋果等美國大型科技業者都在其中。

根據《英國廣播公司》報導，數位服務稅將替法國政府增加4億英鎊的稅收。不過，鷹派的美國貿易代表萊特海澤說，川普已經下令針對法國新數位服務稅展開調查，要確認其是否具歧視性或不合理，並對美國企業造成負擔或限制。報導指出，美國將對法國展開301條款調查，可能會致美國最後向法國開徵關稅報復。

英國可能將跟進

法國財政部長勒梅爾護航向數位服務稅的政策表示，法國會定自己的稅收規則。法國目前是歐盟第一個開徵數位服務稅的國家，也奠定了一個可行的基礎，接下來英國也將跟進。根據《CNBC》報導，英國政府已公布2%位服務稅的草案。

不過，專家表示，法國開徵數位服務稅最終會損害消費者和中小企業。德勤顧問公司發布研究報告指出，只有5%的數位服務稅負擔將落在旨在瞄準的大型網路業者上，消費者將承擔55%。舉例來說，亞馬遜可能會增加對平台商家收取佣金，這可能會導致消費者買到更貴的產品。

techUK稅務專家德瑞頓直言，法國、英國的數位服務稅都不會真的傷到美國大科技業者，但是新的課不僅消費者可能被轉嫁相關成本，業者也可能削減研發，以降低營運成本。

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