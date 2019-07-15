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亞洲邁向無現金社會 電子支付比超越信用卡！

2019-07-15 12:26聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】在亞洲快速邁向無現金社會之際，信用卡消費如今已落後電子支付，許多用戶因為不願意或無力承擔刷卡附隨的高額費用，轉向使用其他行動選項。

日經新聞評論報導，根據世界銀行、野村集團、日本經濟產業省的數據，泰國、印尼和越南等地的信用卡滲透率不超過10%，但這裡的人口有47%到67%使用行動支付。在日常交易大多透過智慧手機進行的中國，許多人從小到大沒見過信用卡。

由於行動支付平台持續吸引用戶並擴大服務，信用卡想在這個全球成長最快地區奪回失地，恐怕是逆境求勝的艱困戰。

野村資本市場研究所分析師淵田康之說，「要進入美國信用卡品牌構建的體系很昂貴，促成其他業者利用行動科技，開發更平價方便的無現金支付平台」。

信用卡公司面臨的逆風還包括，愈來愈多亞洲政府努力自行開發平台，避免消費者資料被移轉至美國。例如印度總理莫迪的政府研擬政策，要求電子商務公司和社群媒體平台將消費者資料留在印度境內。

在日本，威士和萬士達卡的挑戰者包括受到日本雅虎及軟銀集團行動部門支持的行動支付PayPay。大方的促銷優惠，例如限時回饋20%，有助該應用程式吸收到666萬用戶、獲逾50萬商家接受。

日本有許多商店只收現金，這是支付業者的廣大商機。PayPay和其他行動支付選項一樣，並不仰賴信用卡的付款處理機制。調查顯示，不收信用卡的商家有42%覺得信用卡收取的處理費用（通常落在消費金額的3.25%到5%之間）太高。

移轉至行動支付並非全無障礙。日本大型零售、流通事業控股公司Seven & i的新行動支付服務推出幾日內就遇駭攻。但日本政府仍維持2020年代中期前無現金支付占比要達到40%的目標。

部分分析師表示，雖然亞洲行動支付平台一般都受限在國內市場營運，但業者仍積極到其他亞洲國家投資，這可能代表他們看好跨境交易的規定最終將放寬。如果成真，那麼中國支付寶和威士卡之間的爭戰可能才剛剛開始。

亞洲快速邁向無現金社會，電子支付的比率已經超過刷信用卡消費。美聯社
亞洲快速邁向無現金社會，電子支付的比率已經超過刷信用卡消費。美聯社
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